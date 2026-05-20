Misterio por la muerte del dueño de Mango: por qué el hijo es el principal sospechoso

La causa del hecho que ocurrió en 2024 se reabrió en los últimos días debido a un inesperado giro en la causa. El patrimonio de Isak Ardic, CEO de la empresa textil, estaba valuado en 4.500 millones de euros y habría sido uno de los detonantes de la investigación.

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango y uno de los empresarios más poderosos de España, sumó en las últimas horas un giro inesperado. La jueza a cargo del caso sostuvo que existen indicios de una presunta participación “premeditada” de su hijo Jonathan Andic en el fallecimiento ocurrido durante una excursión en la montaña, en diciembre de 2024.

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Según la magistrada, detrás del supuesto móvil habría una “obsesión con el dinero” y el temor de Jonathan a que su padre modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación solidaria.

En la resolución judicial en la que ordenó la prisión preventiva del hijo del empresario bajo una fianza que ya fue abonada, la jueza detalló una serie de elementos que, a su entender, muestran una “participación activa y premeditada” en la muerte de Isak Andic.

El fundador de Mango murió el 14 de diciembre de 2024 mientras realizaba una caminata junto a Jonathan en una zona montañosa de Collbató, cerca de Barcelona.

En ese momento, la causa fue investigada como un accidente luego de que el empresario cayera por al vacío durante la caminata. Meses más tarde, la investigación dio un vuelco y la Justicia decidió reabrir el expediente para profundizar distintas pericias, entre ellas el análisis del teléfono celular del hijo del magnate.

Los mensajes que incriminarían a Jonathan

La jueza aseguró que Jonathan Andic ejercía una “manipulación emocional” sobre su padre con el objetivo de obtener beneficios económicos. A pesar de que el acusado negó problemas familiares, los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa revelarían que el dinero era el principal foco de conflicto entre ambos.

De acuerdo con el expediente, Jonathan había pedido recibir parte de la herencia en vida, algo que Isak Andic finalmente aceptó. Según Forbes, el patrimonio de Isak rondaba los 4500 millones de euros, cifra que lo hacía de los hombres más ricos de España.

La magistrada también destacó que, a mediados de 2024, Jonathan se enteró de que su padre planeaba modificar el testamento para crear una fundación destinada a ayudar a “personas necesitadas”. Según la resolución, esa decisión provocó un “cambio notable” en la relación familiar, que comenzó a tensarse de a poco.

Incluso, el propio Jonathan habría reconocido ante la Justicia que su comportamiento respecto del dinero “no era correcto”. Es por eso que, de acuerdo con la investigación, Isak Andic habría aceptado realizar la excursión a solas con su hijo como un intento de recomponer el vínculo.

En el marco de la investigación, uno de los puntos que más llamó la atención de la jueza fueron las inconsistencias en las declaraciones de Jonathan Andic sobre visitas previas al lugar donde ocurrió la caída: el acusado afirmó haber ido una sola vez al camino semanas antes del hecho, pero la geolocalización de su vehículo mostró que había estado en la zona los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024.

La magistrada también detectó contradicciones en el relato del llamado de emergencia realizado por Jonathan tras la caída de su padre. En una primera declaración, dijo creer que Isak Andic había caído por el barranco, aunque luego cambió su versión ante el Sistema de Emergencias Médicas.

Otro de los elementos incorporados a la investigación fue el cambio de teléfono celular realizado por Jonathan Andic el 25 de marzo pasado. Según declaró, se lo habían robado en un viaje a Quito entre el 24 y el 26 de ese mes, fechas que coincidieron con la difusión pública de noticias sobre la reapertura de la causa. La familia, igualmente, salió a defender a Jonathan y afirmaron que es inocente.