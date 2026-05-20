Tensión en la General Paz: reprimieron a trabajadores que reclaman por el cierre de fábricas

Manifestantes denunciaron golpes, uso de gas pimienta y cuestionaron el accionar fuera de su jurisdicción. Un herido fue trasladado a un hospital.

Tensión en la General Paz: la policia reprimió a trabajadores que se concentraron contra el ajuste de Milei

Una manifestación convocada este miércoles por sindicatos, trabajadores y empresarios pyme contra el cierre de fábricas que terminó con escenas de tensión y represión sobre el puente de San Martín , en la zona que conecta la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la avenida General Paz.

La protesta, que según los participantes se desarrollaba de manera pacífica, reunió a distintos sectores que cuestionan el impacto del ajuste económico sobre la actividad industrial y el empleo. Sin embargo, la situación se desbordó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre los manifestantes con escudos, gases lacrimógenos y golpes, en medio de empujones y corridas.

De acuerdo con las denuncias realizadas por quienes participaron de la movilización, el operativo dejó varios heridos . Además, señalaron que algunos episodios ocurrieron del lado de la provincia de Buenos Aires, lo que abrió cuestionamientos sobre la jurisdicción de la fuerza porteña.

Uno de los heridos fue Agustín, abogado que participaba de la protesta y sufrió una lesión en la cabeza. Con el rostro ensangrentado, relató a C5N : “Estábamos en la calle, aparecieron los policías con los escudos y nos golpearon en la cabeza . Están buscando la confrontación y la violencia. Tiraron gas pimienta. Esto es una manifestación pacífica. Han muerto 25 mil pymes en este país. La cantidad de familias sin trabajo es terrible”.

Otro de los presentes aseguró que la represión se produjo sin una situación previa que justificara el accionar policial. “Atacaron a todos sin motivo. Es un desastre. Estábamos sobre la vereda en el puente. Pasa que había mucha gente. Son de la Ciudad y vinieron para el lado de provincia”, afirmó.

En la misma línea, otro manifestante sostuvo: “Le abrieron la cabeza a un compañero. Reprimieron de la nada, estábamos todos tranquilos y en orden”.

Basta Milei

Durante la movilización, los asistentes desplegaron una extensa bandera sobre la General Paz con críticas al modelo económico del Gobierno. Según expresaron los organizadores, la protesta buscó visibilizar el impacto de la crisis sobre el entramado productivo y el empleo, y señalaron que el escenario actual ya provocó el cierre de unas 25 mil empresas y la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien acompañó la movilización, cuestionó con dureza la situación. “Basta Milei. No podemos permitir, tenemos que frenar este desastre que es el cierre de la industria. Estamos todos para decirle basta a Milei. Milei cree que la Argentina sale de pie ajustando y pidiéndole más sacrificio a los trabajadores y a la clase media. Nosotros creemos que la Argentina se pone de pie con industria nacional y apoyando a los empresarios de nuestro país”, señaló.

También participaron empresarios del sector pyme. El empresario textil Rodolfo Liberman advirtió: “Estamos viendo una desindustrialización del país. La apertura de importaciones y la caída del consumo forman parte de una política destructiva que queremos revertir”.

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