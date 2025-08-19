20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Flechazo instantáneo: Los videos del histórico debut de Franco Mastantuono en el Bernabéu

El exjugador de River, de 18 años, hizo su estreno en el Merengue, en el triunfo por 1-0 frente a Osasuna por la 1ª fecha de la Liga de España: ingresó en el segundo tiempo, fue ovacionado y hasta tuvo una chance de gol.

Por
Franco Mastantuono debutó en Real Madrid con 18 años.

Franco Mastantuono debutó en Real Madrid con 18 años.

El juvenil argentino Franco Mastantuono hizo su histórico estreno en Real Madrid, con tan solo 18 años: ingresó en el segundo tiempo, en la victoria del Merengue por 1-0 frente a Osasuna, por la primera fecha de la Liga española y recibió la ovación de todo el estadio Santiago Bernabéu.

El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.
Te puede interesar:

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

El pibe de 18 años, una de las mayores promesas del fútbol argentino, vivió una jornada especial en su debut oficial en la Casablanca: con la camiseta número 30, ingresó a los 23 minutos de segundo tiempo en lugar de Brahim Díaz. Así, se convirtió en el tercer extranjero más joven en vestir la camiseta de Real Madrid, tras el noruego Martin Ødegaard y camerunés Samuel Eto’o.

Embed

En una presentación regular del equipo que comanda Xabi Alonso, que resolvió por la mínima diferencia tras el penal convertido por Kylian Mbappé a los 5' del complemento. Lo más destacado, de esta manera, fue el ingreso del argentino, bajó el canto de “Franco Franco”. La expectativa por el ex-River Plate era mayúscula.

El jugador de la Selección argentina sumó confianza con distintos pases, pisó el área con peligrosidad y estuvo a un paso de marcar una asistencia, pero el cabezazo de Aurélien Tchouaméni no fue preciso. Hasta se animó a encarar y quiso tirar un caño dentro del área. Y tuvo una chance de gol: apareciendo por izquierda, remató de zurda y el arquero le desvió el remate.

Los principales medios madrileños (El País, Marca, As) destacaron la labor del argentino con titulares como “Debuta Mastantuono”; “Mastantuono ya deslumbra”; “Casi marca Tchouaméni a pase de Mastantuono”.

Mirá el resumen de la victoria del Real Madrid con el estreno de Mastantuono

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Este ex River no se mostró tan impresionado con Mastantuono.

El ex River que minimizó a Mastantuono: "No le vi lo que tenían Aimar o Saviola"

Su potencia física, capacidad goleadora y una técnica que lo distingue lo ubica como una de las grandes promesas surgidas en Núñez.

La historia de Jonathan Spiff, la gran joya de River con raíces nigerianas

Sebastián Driussi anotó un doblete para River contra Godoy Cruz.

Video: el golazo de Sebastián Driussi para el 1-0 de River contra Godoy Cruz

River le ganó a Godoy Cruz.
play

River le ganó 4-2 a Godoy Cruz en un partidazo y es el único puntero de la zona B del Clausura

River jugará este domingo frente a Godoy Cruz a las 18:30 en el Monumental

Tras dos empates seguidos, River quiere volver al triunfo ante Godoy Cruz en el Monumental

Rating Cero

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

El futbolista volvió a jugar en el Galatasaray el fin de semana pasado.

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

Carca presenta su nuevo single Lodo y anuncia un recital en La Trastienda

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

últimas noticias

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Hace 55 minutos
play
Maravilla metió un doblete y fue la figura del partido.

Hazaña de Racing en Avellaneda: con un gol agónico, le ganó a Peñarol por 3-1 y clasificó a los cuartos de final

Hace 1 hora
Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Hace 1 hora
play
Franco Mastantuono debutó en Real Madrid con 18 años.

Flechazo instantáneo: Los videos del histórico debut de Mastantuono en el Bernabéu

Hace 1 hora
Videos impactantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España.

Videos escalofriantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España

Hace 1 hora