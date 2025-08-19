Flechazo instantáneo: Los videos del histórico debut de Franco Mastantuono en el Bernabéu El exjugador de River, de 18 años, hizo su estreno en el Merengue, en el triunfo por 1-0 frente a Osasuna por la 1ª fecha de la Liga de España: ingresó en el segundo tiempo, fue ovacionado y hasta tuvo una chance de gol. Por







Franco Mastantuono debutó en Real Madrid con 18 años.

El juvenil argentino Franco Mastantuono hizo su histórico estreno en Real Madrid, con tan solo 18 años: ingresó en el segundo tiempo, en la victoria del Merengue por 1-0 frente a Osasuna, por la primera fecha de la Liga española y recibió la ovación de todo el estadio Santiago Bernabéu.

El pibe de 18 años, una de las mayores promesas del fútbol argentino, vivió una jornada especial en su debut oficial en la Casablanca: con la camiseta número 30, ingresó a los 23 minutos de segundo tiempo en lugar de Brahim Díaz. Así, se convirtió en el tercer extranjero más joven en vestir la camiseta de Real Madrid, tras el noruego Martin Ødegaard y camerunés Samuel Eto’o.

Embed El debut de Franco Mastantuono en Real Madrid pic.twitter.com/1ejEIrs1On — E. (@egrodriguez_) August 19, 2025 En una presentación regular del equipo que comanda Xabi Alonso, que resolvió por la mínima diferencia tras el penal convertido por Kylian Mbappé a los 5' del complemento. Lo más destacado, de esta manera, fue el ingreso del argentino, bajó el canto de “Franco Franco”. La expectativa por el ex-River Plate era mayúscula.

El jugador de la Selección argentina sumó confianza con distintos pases, pisó el área con peligrosidad y estuvo a un paso de marcar una asistencia, pero el cabezazo de Aurélien Tchouaméni no fue preciso. Hasta se animó a encarar y quiso tirar un caño dentro del área. Y tuvo una chance de gol: apareciendo por izquierda, remató de zurda y el arquero le desvió el remate.

Los principales medios madrileños (El País, Marca, As) destacaron la labor del argentino con titulares como “Debuta Mastantuono”; “Mastantuono ya deslumbra”; “Casi marca Tchouaméni a pase de Mastantuono”.