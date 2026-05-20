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Una famosa fue plantada en los Martín Fierro por un conductor: "Lo estaba esperando"

Un periodista en La Mañana de Moria reveló que ella lo esperó al conductor sentada en la mesa, pero él nunca llegó. ¿Qué pasó?

Una famosa fue plantada. 

Una famosa fue plantada. 

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Continúan las polémicas del Martín Fierro 2026 incluso dos días después y esta vez tiene que ver con Carmen Barbieri, quien se habría quedado enojada con el conductor Ángel de Brito, a quien esperó hasta último momento en la ceremonia, pero él nunca se acercó.

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Fue Gustavo Méndez en La Mañana de Moria quien contó los detalles de lo que sucedió y por qué el desplante. Sucede que, en la gala, Carmen estaba sentada en la mesa con su equipo y esperaba que De Brito se acerque: “Carmen estaba enojada porque estaba esperando que Ángel venga a saludarla”.

Fue entonces que agregó haciendo alusión a Moria Casán: “Vino a saludarte a vos, miró de reojo y no la saludó a Carmen”. Y la conductora sumó: “Y se le quedó a ella eso eh. Ella tiene carácter. Igual dice que no le sorprendió, Ángel dice que Carmen es jodida”.

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De este modo, quedó latente el escándalo y no pudieron limar las asperezas. Pero la pelea data desde tiempo atrás por diferentes peleas y terminó de confirmarse el escándalo cuando De Brito dio detalles sobre la infidelidad de Santiago Bal a Carmen en LAM. ¿Se volverán a amigar?

Se supo todo: Moria Casán confesó qué le susurró a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro 2026

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Moria Casán y Georgina Barbarossa se fundieron en un abrazo luego de años de distanciamiento. Al día siguiente, la conductora de La mañana con Moria dio a conocer en su programa qué fue exactamente lo que le dijo al oído a su colega, dejando emocionados a todos los presentes.

"Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos te quiero, pero yo le dije: 'Sorry si te lastimé'", confesó ante la atención de sus compañeros. La frase permitió que se pudiera construir un puente hacia una reconciliación que los presentes en la gala describieron como genuina.

Moria aseguró con énfasis que el reencuentro no tuvo nada de protocolar ni de forzado. "Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita", subrayó, dejando en claro que la emoción que se vivió entre ambas fue auténtica y espontánea.

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