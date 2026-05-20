Impactante video: olvidó poner el freno de mano y fue atropellada por su propio auto El episodio ocurrió en Comodoro Rivadavia y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro. Por Agregar C5N en









Impactante video: olvidó poner el frene de mano y fue atropellada por su propio auto

Un insólito accidente se registró este martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, cuando una mujer resultó herida luego de ser embestida por su propio vehículo mientras intentaba revisar una falla mecánica.

El hecho ocurrió sobre la avenida Roca al 600 y quedó captado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, difundidas por medios locales, se observa cómo la conductora desciende de un Renault Clío, abre el capó para inspeccionar el automóvil y, segundos después, el vehículo comienza a desplazarse.

De acuerdo con la información difundida, la mujer habría olvidado activar el freno de mano antes de bajar del auto. Como consecuencia, el rodado avanzó y terminó pasándole por encima mientras ella se encontraba frente al motor.

La víctima, de 38 años, fue asistida en el lugar y trasladada posteriormente al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para realizar controles médicos. Fuentes policiales indicaron que la mujer se encuentra fuera de peligro y que, pese al impacto del accidente, no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad.