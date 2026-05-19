Todo confirmado: Yael Falcón Pérez será el árbitro en la final de River y Belgrano

El designado para ir al Mundial 2026 será quien imparta justicia en el último encuentro del Torneo Apertura que se jugará el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

River y Belgrano ya tienen la confirmación oficial de quién será el árbitro para la final del Torneo Apertura : la Liga Profesional designó a Yael Falcón Pérez.

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El referí de 37 años, que también fue designado para disputar el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. Mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer, y Salomé Di Iorio en AVAR.

El choque será este domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba donde ambos equipos contarán con sus propios hinchas . Según se detalló, tanto el Millonario como el Pirata contarán con 25.000 localidades, cada uno. La venta de entradas será este martes 19 a las 14 con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X, y continuará el miércoles 20 de mayo, en el mismo horario, para los socios de cada institución.

Final del Torneo Apertura: cuántas veces dirigió Falcón Pérez a River y Belgrano

En total, Yael Falcón Pérez dirigió en 22 oportunidades frente a River con un saldo de 9 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. Mientras que al frente de los duelos de Belgrano estuvo solo en 6 ocasiones en torneos de primera división y copas nacionales, con un balance de 2 victorias y 4 derrotas para el conjunto cordobés.

En cuanto a choques directos entre el Millonario y el Pirata, el referí impuso justicia en dos choques: Belgrano se impuso por 2 a 1 ante River en el 2023 y, recientemente, por la 13° fecha del torneo local donde el Millonario se impuso por 3 a 0 con dos tanto de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.

En lo que va del Torneo Apertura, el árbitro que estará junto a Darío Herrera y Facundo Tello en el Mundial 2026, dirigió 15 partidos (14 en fase regular y uno en playoffs), con 84 amonestaciones totales (80 en fase regular y 4 en playoffs) y dos expulsiones. Además, tiene un promedio de 5.6 tarjetas amarillas por partido, según los datos de Transfermarkt.