19 de mayo de 2026 Inicio
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Todo confirmado: Yael Falcón Pérez será el árbitro en la final de River y Belgrano

El designado para ir al Mundial 2026 será quien imparta justicia en el último encuentro del Torneo Apertura que se jugará el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

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En total, Falcón Pérez dirigió a River en 22 oportunidades, con 9 triunfos, 5 empates y 8 derrotas

River y Belgrano ya tienen la confirmación oficial de quién será el árbitro para la final del Torneo Apertura: la Liga Profesional designó a Yael Falcón Pérez.

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El referí de 37 años, que también fue designado para disputar el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. Mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer, y Salomé Di Iorio en AVAR.

El choque será este domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba donde ambos equipos contarán con sus propios hinchas. Según se detalló, tanto el Millonario como el Pirata contarán con 25.000 localidades, cada uno. La venta de entradas será este martes 19 a las 14 con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X, y continuará el miércoles 20 de mayo, en el mismo horario, para los socios de cada institución.

Designación arbitral para la Final del Torneo Apertura

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Salomé Di Iorio

Final del Torneo Apertura: cuántas veces dirigió Falcón Pérez a River y Belgrano

En total, Yael Falcón Pérez dirigió en 22 oportunidades frente a River con un saldo de 9 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. Mientras que al frente de los duelos de Belgrano estuvo solo en 6 ocasiones en torneos de primera división y copas nacionales, con un balance de 2 victorias y 4 derrotas para el conjunto cordobés.

En cuanto a choques directos entre el Millonario y el Pirata, el referí impuso justicia en dos choques: Belgrano se impuso por 2 a 1 ante River en el 2023 y, recientemente, por la 13° fecha del torneo local donde el Millonario se impuso por 3 a 0 con dos tanto de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.

En lo que va del Torneo Apertura, el árbitro que estará junto a Darío Herrera y Facundo Tello en el Mundial 2026, dirigió 15 partidos (14 en fase regular y uno en playoffs), con 84 amonestaciones totales (80 en fase regular y 4 en playoffs) y dos expulsiones. Además, tiene un promedio de 5.6 tarjetas amarillas por partido, según los datos de Transfermarkt.

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