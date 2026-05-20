Accidente y tragedia: levantaron un reality show después de que un participante perdiera una pierna Según informaron los conductores, a uno de los concursantes debieron amputarle de manera parcial su extremidad izquierda, después de sufrir un accidente. El resto de sus compañeros se enteraron en vivo y confirmaron la suspensión del show ante la triste noticia. Por Agregar C5N en









Se trata de Stavros Floros, un joven apicultor de 21 años. Se trata de Stavros Floros, un joven apicultor de 21 años.

Una tragedia ocurrió en el reality internacional Survivor Grecia: le tuvieron que amputar la pierna a un participante tras sufrir un accidente pescando. Sus compañeros se enteraron de la triste noticia en vivo y el programa fue suspendido por tiempo indeterminado.

Según informaron desde el programa, se trata de Stavros Floros, un apicultor de 21 años, practicaba pesca submarina durante uno de los descansos durante el rodaje en República Dominicana, cuando fue golpeado por la hélice de un barco turístico.

"El concursante permanece hospitalizado en estado grave pero estable y está fuera de peligro", informó en un comunicado la productora de Survivor Grecia, AcunMedya.

Embed TRAGEDIA | Cancelan SURVIVOR GRECIA tras accidente de concursante que perdió una pierna



La productora AcunMedya y la cadena SKAI TV suspendieron el reality show SURVIVOR GRECIA, tras el grave accidente ocurrido en República Dominicana, donde uno de los participantes,… pic.twitter.com/uwQu2aDWFW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 19, 2026

El joven fue trasladado a un hospital donde tuvieron que amputarle parcialmente su pierna izquierda por debajo de la rodilla. Uno de los conductores del reality le informó al grupo de participantes que "lamentablemente a Stavros le amputaron una pierna", quienes reaccionaron con sorpresa y se lamentaron por el accidente.

"Desde el primer momento, hubo una respuesta inmediata para prestar asistencia y transportar de forma segura al concursante herido, mientras que las autoridades portuarias competentes investigan las causas del incidente para determinar plenamente las circunstancias", añadieron de la productora. Además, compartieron un video de Stavros Floros, donde se lo ve en la cama de un hospital y en el que agradece por los mensajes y la preocupación de todos. "Las cosas van bien, gracias a Dios", afirmó el joven.