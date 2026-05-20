A qué hora juega River vs. Bragantino, por Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo Pensando en la final del domingo ante Belgrano por el Torneo Apertura, el Millonario jugará con un equipo alternativo que le garantice el triunfo que garantice su pase a octavos de final. Por Agregar C5N en









En el Monumental, River jugará contra Bragantino desde las 21:30 @RiverPlate

River jugará este miércoles contra Bragantino de Brasil en el Monumental correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en busca de una victoria que le asegure la primera posición en la tabla del Grupo H y sellar el pase a los octavos de final.

El Millonario viene de un gran momento luego ya que es líder de la fase de grupos con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por en caso de sumar de a tres ya tendría garantizado su avance una fecha antes.

Además, viene en alza por la victoria en las semifinales del Torneo Apertura ante Rosario Central y jugará la final el próximo domingo 24 de mayo frente a Belgrano. A raíz de ello, Eduardo “Chacho” Coudet pondría un equipo totalmente alternativo pensando en el choque en Córdoba y también a las bajas por las lesiones.

En esa línea, el Millonario contará con el regreso de Franco Armani bajo los tres palos ya que Santiago Beltrán fue expulsado la fecha anterior. En la última línea, Ulises Giménez o Agustín Obregón, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González conformarían la línea de cuatro.

Además, contará con el regreso de Giuliano Galoppo y Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño. Por su parte, en el ataque junto a Juan Fernando Quintero estará Maximiliano Meza. Mientras que en la delantera volverán Ian Subiabre y Maximiliano Salas.