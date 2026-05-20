20 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Bragantino, por Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Pensando en la final del domingo ante Belgrano por el Torneo Apertura, el Millonario jugará con un equipo alternativo que le garantice el triunfo que garantice su pase a octavos de final.

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En el Monumental

En el Monumental, River jugará contra Bragantino desde las 21:30

@RiverPlate

River jugará este miércoles contra Bragantino de Brasil en el Monumental correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en busca de una victoria que le asegure la primera posición en la tabla del Grupo H y sellar el pase a los octavos de final.

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El Millonario viene de un gran momento luego ya que es líder de la fase de grupos con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por en caso de sumar de a tres ya tendría garantizado su avance una fecha antes.

En esa línea, el Millonario contará con el regreso de Franco Armani bajo los tres palos ya que Santiago Beltrán fue expulsado la fecha anterior. En la última línea, Ulises Giménez o Agustín Obregón, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González conformarían la línea de cuatro.

Además, contará con el regreso de Giuliano Galoppo y Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño. Por su parte, en el ataque junto a Juan Fernando Quintero estará Maximiliano Meza. Mientras que en la delantera volverán Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Por su parte, el conjunto brasileño está en una delicada situación y, obtenga el resultado que obtenga, definirá su clasificación la próxima fecha en un mano a mano contra Carabobo.

Ambos equipos habían chocado en la tercera fecha que marcó la consagración de Beltrán bajo los tres palos luego de contener un penal y realizar varias atajas trascendentales. En cuanto al resultado, el Millonario terminó llevándose la

victoria gracias al gol de Lucas Martínez Quarta al minuto 92.

River vs. Bragantino: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: DSports
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
  • VAR: Christian Ferreyra (Uru)

River vs. Bragantino: probables formaciones

  • River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
  • Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

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