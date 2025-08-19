19 de agosto de 2025 Inicio
Un exjugador del Millonario, campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental, consideró que el paso del juvenil por el club no fue tan espectacular como otros. Sin embargo, respaldó su decisión de irse al Real Madrid.

Este ex River no se mostró tan impresionado con Mastantuono.

Franco Mastantuono causó revuelo en el mundo River desde su aparición, con actuaciones destacadas que incluyeron un golazo de tiro libre a Boca en el Superclásico que se jugó en abril, y más aún con su salida al Real Madrid. Aunque, como suele pasar, no todo fueron elogios.

El Diablito continuará su carrera en Alemania.
Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

El exdelantero Claudio Morresi, quien en 1986 ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con el Millonario, fue sincero y crudo en su análisis sobre el juvenil. "Todavía no vi en él lo que vi en (Pablo) Aimar en los inicios, o en (Javier) Saviola, por ejemplo. No le veo ciertas virtudes que a ellos sí", afirmó a La Página Millonaria.

En ese sentido, el también exsecretario de Deportes de la Nación consideró que "los inicios de esos jugadores fueron mucho más" impactantes que el de Mastantuono, que jugó 64 partidos en River, anotó 10 goles y repartió 7 asistencias. Sin embargo, sorprendió al respaldar su decisión de irse a España.

Morresi, campeón de la Copa Libertadores 1986.

"Es una pena que River no lo pueda tener más tiempo. Pero la realidad es que es muy difícil para cualquier jugador decir 'yo me quedo' ante semejante oferta", analizó, y pronosticó: "Le va a servir muchísimo ir a Europa porque va a terminar siendo un jugador de Selección".

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

El jueves 14 de agosto, día de su cumpleaños número 18, Real Madrid presentó a Franco Mastantuono como nuevo jugador del club, dos meses después de haber adquirido su pase. El argentino firmó contrato por seis temporadas y se confirmó que usará la camiseta número 30.

Franco Mastantuono

"Llega a nuestro club uno de los mayores talentos del fútbol. Hoy le damos la bienvenida a Franco Mastantuono. Estamos orgullosos de verte feliz y te sumas a la lista de los prestigiosos jugadores argentinos que se suman al Real Madrid", destacó el presidente merengue, Florentino Pérez.

Por su parte, el nacido en Azul aseguró que con su llegada al club se "cumple un sueño". "Voy a dejar la vida por esta camiseta, que es mi sueño desde niño. Soy un hincha del Madrid dentro del campo. Gracias a Florentino, a Xabi (Alonso) y a todos los empleados del Real Madrid", sostuvo.

