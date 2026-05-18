18 de mayo de 2026 Inicio
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Qué pasa si hay empate entre River y Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026: ¿hay alargue o van directo a penales?

El encuentro del domingo en el Kempes tiene reglas definidas en caso de cualquier escenario de igualdad.

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El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

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La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano de Córdoba se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ante la pregunta que se hacen miles de hinchas de cara al partido decisivo en caso de terminar igualado, el reglamento es claro al decir cómo continuaría el desarrollo.

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River llegó a la definición al vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental con un gol de Facundo Colidio a los 61 minutos, mientras que Belgrano llegó por la vía desde el punto del penal luego de haber empatado agónicamente 1 a 1 con Argentinos en La Paternal gracias a un tanto de Uvita Fernández a los 94 minutos.

El duelo tiene además un peso histórico particular, ya que es la oportunidad de River de medirse con el equipo que lo mandó al descenso en la Promoción de 2011, mientras que para el club cordobés se le presenta la chance de ganar su primer título profesional.

river belgrano

Qué pasa si River y Belgrano empatan en la final del Torneo Apertura 2026

Si al cabo de los 90 minutos reglamentarios el marcador está igualado, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. El alargue se jugará de manera continua, con solo un breve cambio de lado entre ambas mitades, y el objetivo es agotar las instancias de juego antes de recurrir a la definición desde el punto penal.

Los artículos 8.5.2 y 14.5.2 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol establecen de manera explícita que, en caso de empate al cabo del tiempo regular, se disputarán 30 minutos adicionales divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Solo si la igualdad persiste luego de ese alargue se pasará a la tanda de penales, que se ejecutará conforme al Artículo 111 del Reglamento General de AFA.

Estadio Córdoba Mario Alberto Kempes

Durante el tiempo suplementario, ambos equipos dispondrán de una sustitución adicional. Si alguno de los clubes no agotó el máximo de cinco cambios o sus tres ventanas durante el tiempo regular, podrá utilizar las sustituciones restantes en el alargue.

El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar el Trofeo de Campeones a finales de año frente al vencedor del Torneo Clausura.

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