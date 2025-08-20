20 de agosto de 2025 Inicio
Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Los equipos argentinos buscarán llegar a las semifinales del torneo continental en una serie muy atrapante, que se disputará a mediados de septiembre.

Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Racing y Vélez son los primeros equipos argentinos que se aseguraron un lugar en los cuartos de final en la Copa Libertadores y se enfrentarán entre sí. A partir de esta serie, la duda surge entre los hinchas: ¿habrá público visitante en ambos estadios?

Maravilla metió un doblete y fue la figura del partido.
Hazaña de Racing en Avellaneda: con un gol agónico, le ganó a Peñarol por 3-1 y clasificó a los cuartos de final

En el primer partido de la jornada del martes, el Fortín logró el pase a la siguiente serie tras la victoria en el José Amalfitani de Liniers, por 2 a 0 a Fortaleza con los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván, y horas más tarde conocieron su próximo rival.

La Academia, que tenía que dar vuelta la serie contra Peñarol al caer en la ida por 1 a 0 en Montevideo se llevó la victoria agónica por 3 a 1. Ahora, la próxima ronda los enfrentará en un partido que ya asegura la presencia de un equipo argentino entre los 4 mejores de la competencia internacional.

De esta manera, los partidos de ida y vuelta serán recién a mediados de septiembre, en las semanas posteriores a la doble fecha FIFA en las últimas jornadas de Eliminatorias: el primer duelo será en Liniers, entre el martes 16 y el jueves 18, mientras que la vuelta se disputará en Avellaneda una semana más tarde, desde el martes 23 al jueves 25.

Racing y Vélez, ¿se podrá jugar con público visitante?

Tras asegurarse su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero a diferencia de lo que sucede con cualquier partido de copa entre dos instituciones de distinto país, cuando chocan dos argentinos empieza a surgir la duda si pueden asistir los hinchas visitantes por las restricciones que existen en el fútbol local.

Sin embargo, en dicho torneo internacional existen la posibilidad que en esta instancia pueda haber presencia de ambas parcialidades en los estadios, amparados por el reglamento de Conmebol. Para ello, los clubes deberán realizar gestiones para que esto suceda.

En caso que haya acuerdo, en primera instancia existe una cantidad determinada de público visitante, que puede ser más ya dependiendo de la postura de cada club o, en este caso particular, del consenso al que lleguen Racing y Vélez.

Lo que se estipula en el reglamento, si el conjunto visitante exige y hace cumplir su derecho establecido, “el anfitrión o local debe conceder el lugar correspondiente en su reducto”. El mínimo que se exige es de 2 mil personas, en cuartos, mientras que, en semifinales, el mínimo aumenta a 4 mil.

entradas visitantes

De la única manera de directamente no haya público visitante en el duelo de cuartos en ambos estadios es en caso que entre ambas instituciones no haya un acuerdo.

