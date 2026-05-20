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Antes de Gran Hermano: como fue la impresionante transformación de Gladys La Bomba Tucumana

La nacida en Tucumán se aplicó retoques estéticos que renovaron su imagen antes de ingresar al reality más famoso del mundo.

La Bomba se la jugó y renovó su imagen antes de etrar a Gran Hermano.

"La Bomba" se la jugó y renovó su imagen antes de etrar a Gran Hermano.

  • La cantante de música tropical ingresó a Gran Hermano el pasado 27 abril como reemplazo de La Maciel.

  • “Aceitando la máquina. Les quería mostrar el trabajo terminado, unas cosas sencillitas”, escribió en sus redes haciendo referencia a su cambio de imagen.

  • Pasó por un centro de estética capilar y un consultorio de odontología para llevar a cabo la transformación.

  • Los usuarios de redes sociales señalaron que se trata de una estrategia de marketing para quedar en el ojo de la opinión pública.

Gladys La Bomba Tucumana quedó en el centro de la escena al renovar su imagen de manera completa de cara a su entrada a Gran Hermano. Se sometió a un cambio de look que no pasó para nada desapercibido en los medios y en las redes sociales.

En primer lugar pasó por la peluquería y se sumó a una tendencia cada vez más común entre las celebridades. Le aplicaron unas extensiones de pelo que resaltaron aún más su imagen, logrando un cabello más largo, rubio y brillante. “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”, expresó mediante una historia de Instagram junto a su estilista.

Su transformación no terminó ahí. La cantante redobló la apuesta y optó por un cambio en su dentadura. A través de sus redes sociales mostró su felicidad por cómo le quedó la sonrisa, dejando ver unos dientes totalmente renovados con un color blanco reluciente.

Gladys la bomba
Glagys La Bomba Tucumana en redes sociales

Glagys La Bomba Tucumana en redes sociales

Así fue la increíble transformación de Gladys La Bomba Tucumana

La estrella de la música nacional no se escondió para nada luego de que se supiera que iba a ingresar a la casa de Gran Hermano. Asumió el protagonismo y aprovechó la situación para cambiar su imagen.

La Generación Dorada del reality recibió a mujeres de gran trayectoria mediática en nuestro país, como por ejemplo a la actriz y ex vedette de 60 años Yanina Zilli. Por otro lado también contó con la participación de la actriz, cantante y productora de televisión Andrea del Boca. “La Bomba” es una más de ellas y es por eso que decidió acaparar la atención pública con su transformación estética.

Lució un pelo totalmente renovado. Se aplicó extensiones que le dieron más longitud y mechas que le potenciaron su tono rubio. Además, pasó por el dentista y realizó un antes y un después en su sonrisa, exhibiendo unos dientes más que brillantes.

extensiones gladys
La cantante junto a su estilista.

La cantante junto a su estilista.

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