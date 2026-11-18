El Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el agravante de "odio hacia la orientación sexual de las víctimas". Se trata de la primera condena por lesbicidio en la historia de Argentina.

Los jueces Juan Manuel Grangeat y Adrián Pérez Lance y la jueza Cinthia Oberlander leyeron el veredicto contra Justo Fernando Barrientos este miércoles, más de dos años después del triple lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante en Barracas. El Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al único imputado a prisión perpetua.

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Barrientos fue condenado por el delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, por odio a la orientación sexual de las víctimas , y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común " en perjuicio de las tres mujeres asesinadas y en grado de tentativa respecto de Sofía Castro Riglos , la única sobreviviente al ataque.

"Que hoy se reconozca que fue un lesbicidio es realmente importante, no solamente para la historia de la jurisprudencia argentina , sino también para la comunidad LGBT y la población lésbica", celebró en la puerta de Tribunales la abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Samanta Pedrozo .

La representante legal definió: "Es un día histórico porque a partir de ahora las lesbianas sabemos que la Justicia nos escucha y que se va a hacer justicia cuando nos ataquen ".

Pedrozo también forma parte de la querella contra Orlando Alcides Lutz Fogar por la tentativa de lesbicidio en Cañuelas cuya etapa oral se realizará el próximo año y aseguró que la deja "muy tranquila" llegar a ese juicio con el precedente de la sentencia de este miércoles. " Se va a respetar la identidad de las lesbianas y se va a hacer justicia ", concluyó.

El reclamo del público en la última audiencia del juicio por el triple lesbicidio en Barracas. Foto: Maira Haunau

Las querellas y el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi habían pedido la pena máxima, mientras que la defensa había solicitado la absolución o la condena por homicidio simple. Además, la abogada de Amarante y Castro Riglos había solicitado indemnizaciones económicas y reparaciones para la comunidad LGBT.

Sobre este último pedido, el tribunal determinó "no hacer lugar a las medidas de reparación, satisfacción y prevención reclamadas por la doctora Luciana Sánchez por las razones que se explicarán en los fundamentos del fallo". Pedrozo adelantó que seguirán "luchando por la reparación para Sofía" y que la sentencia permite reclamar por "otras vías".

"No lo incluyen por una cuestión de competencia, porque esto es un tribunal oral. No leí los fundamentos todavía, pero entiendo que ellos no tienen competencia para dictar ningún tipo de reparación", explicó a C5N la abogada de la FALGBT.

Cómo se vivió en la calle la lectura del veredicto por le triple lesbicidio en Barracas

"Yo me siento inocente", dijo Barrientos ante el tribunal, las querellas, el fiscal, la audiencia conformada mayormente por integrantes de la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más y ante la centena de mujeres que esperaban la lectura de la sentencia en la puerta de los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron sus últimas palabras antes de ser condenado por lesbicidio.

El sol partía la calle Tucumán, cortada por las organizaciones y las personas atuconvocadas, cuando se llevó a cabo la última audiencia del juicio. Las abogadas querellantes Pedrozo y Sánchez, el fiscal y el defensor público Pablo Rovatti usaron su derecho a réplica para argumentar contra la "inconstitucionalidad" que había planteado la defensa durante sus alegatos.

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