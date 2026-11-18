La compañía que la produce avisó a los usuarios y a las cadenas de supermercados que retiraran el alimento de las góndolas.

La empresa Alamance Foods, Inc. retiró del mercado una marca de crema batida "Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream " ante la posible presencia de un químico de limpieza . Ante esta situación se ordenó que todas las tiendas Cotsco, donde se comercializaban, dejen de venderla y retiren el stock.

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La marca Kirkland que se vende en las tiendas Cotsco que existen en 12 estados, tuvo que realizar un relevo por aquellas unidades vendidas entre 11 y el 31 de octubre de 2026 en Alabama, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin .

Después de que algunos usuarios se quejaran y reportaran un olor y sabor a químico dentro de los envases. Según informó el medio estadounidense ABC News, las cremas tienen " el código de producto AC50 y una fecha de caducidad del 2 de abril de 2027. Según Alamance, las marcas de tiempo en las latas afectadas oscilan entre las 00:35 y las 02:45 ".

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un gel neutro de una reconocida marca, utilizado para ecografías, tras detectar contaminación microbiológica en, al menos, cinco lotes e irregularidades en su rotulado.

La medida se implementó a través de la Disposición 7368/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

Se trata del gel neutro marca Sanicol, elaborado por la firma Alcofrac S.A., con domicilio en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

ANMAT prohibió la venta de un gel neutro por contaminación bacteriana

La resolución repasa que el caso se inició a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que informó una presunta contaminación en distintas partidas del gel que utilizaba para estudios ecográficos.

Ante la inquisición de ANMAT, desde el laboratorio reconocieron que no realizaban controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes que salían al mercado. Además, se presentaba como insumo para ecografías, un uso médico no estaba autorizado en su registro.

Más tarde, el Hospital Muñiz emitió una segunda alerta por otro lote del gel, por la sospecha de la presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria del mismo grupo que la señalada en el primer reporte. La empresa presentó posteriormente informes de análisis microbiológicos sobre cinco partidas, cuyas muestras superaban los límites microbiológicos admitidos.

Ministerio de Salud

Antes de la prohibición definitiva, en octubre la ANMAT había ordenado preventivamente a Alcofrac la suspensión inmediata de la elaboración, la comercialización y la distribución del gel. También instruyó el retiro del mercado de todas las unidades que todavía estuvieran dentro de su período de vida útil. Esas tareas quedaron bajo seguimiento del área técnica del organismo.

El 9 de octubre, la autoridad sanitaria ya había difundido una alerta dirigida a hospitales, consultorios y centros de diagnóstico que pudieran utilizar el producto en ecografías.

Más tarde, una inspección posterior en la planta detectó incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, como falta de órdenes de elaboración, envasado y etiquetado, la ausencia de documentación para respaldar la liberación de lotes, la inexistencia de registros de controles microbiológicos en productos terminados que los requieren y fallas en el circuito de agua desmineralizada, desde su recepción hasta su almacenamiento y distribución.

Ante esto, el organismo dispuso la inhibición preventiva de la planta para elaborar, envasar y acondicionar productos cosméticos hasta que la compañía adecue sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad a las exigencias vigentes.