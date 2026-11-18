Crecidas en el río Paraná: paró de llover, pero 12 localidades permanecen bajo emergencia hídrica El barrio Bajada Grande es la zona más afectada, donde gran cantidad de vecinos debieron evacuar el lugar. Los ríos Paraguay y Paraná registraron un descenso de 15 centímetros, pero la preocupación continúa. Por Agregar C5N en









﻿Este miércoles, Prefectura llevó a cabo un operativo de rescate. ﻿Este miércoles, Prefectura llevó a cabo un operativo de rescate.

La crecida del río Paraná, como consecuencia del efecto de El Niño, continúa afectando a distintas localidades del Litoral argentino y varias familias debieron evacuar el lugar. El Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que, aunque algunos sectores muestran leves descensos, nueve estaciones hidrométricas permanecen por encima de sus niveles de evacuación.

Desde el domingo, varias ciudades del Litoral fueron protagonistas de tormentas que azotaron la zona y generaron voladuras de techos, árboles caídos y rutas afectadas. Uno de los barrios costeros paranaense más afectadas es Bajada Grande, en el que el ingreso del agua obligó a los habitantes a levantas defensas improvisadas con bolsas de arena y a elevar muebles para evitar pérdidas materiales. Sin embargo, el agua subió rápidamente e inundó la zona.

Este miércoles, cesaron las precipitaciones, aunque el descenso del agua es más lento. Algunas familias decidieron irse de sus hogares, pero regresan todo el tiempo para evitar robos. C5N recorrió la zona afectada junto a Prefectura para realizar un operativo de rescate: según detalló el jefe de Operaciones, Hernán Minetti, “alrededor de 15 personas prefirieron no irse y otras tantas que van y vienen”.

“Muchas personas vienen a revisar sus pertenencias y otras, se quedan para cuidar sus cosas. La idea es continuar haciendo el trabajo que está haciendo Defensa Civil, haciendo la recorrida para traerle tranquilidad y seguridad a los vecinos”, indicó el prefecto.

En esa misma línea, Minetti explicó que a primera hora de este miércoles “se evacuó a una persona por cuestiones médicas” y también se están haciendo tareas de curaciones, de atenciones con personas con problemas cardíacos, entrega de medicamentos. Por otro lado, también se están llevando a cabo la vigilancia de seguridad.