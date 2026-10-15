"Nunca discriminé a nadie": el único imputado por el triple lesbicidio de Barracas negó haber iniciado el fuego

Justo Fernando Barrientos declaró este jueves ante el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó la acusación en su contra. "Nunca trabajé con nafta ni pintura, no inicié el fuego, me adjudican algo de lo que no tengo idea", afirmó.

El único imputado por el lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante negó haber iniciado el incendio que causó heridas mortales de las tres mujeres, un episodio que tuvo lugar en un hotel familiar del barrio de Barracas en mayo de 2024.

"Nunca trabajé con nafta ni pintura, no inicié el fuego, me adjudican algo de lo que no tengo idea ", insistió Justo Fernando Barrientos este jueves ante el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires , presidido por Adrián Pérez Lance , en la última audiencia previa a los alegatos.

El acusado de casi 70 años aseguró: "Jamás tuve discusiones con la gente de ahí, jamás le grité nada a nadie, jamás agredí ni pegué a nadie como dicen. Nunca discriminé a nadie ".

Barrientos está imputado por "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento y por haber sido cometido con odio" y se encuentra detenido de forma preventiva en Complejo Penitenciario de Ezeiza . La pena más alta para este crimen es la prisión perpetua, según el artículo 80 del Código Penal.

Sin embargo, Barrientos no fue capaz de narrar qué ocurrió el día del incendio porque, según dijo, no puede "volver a recordar". Pérez Lance aclaró segundos antes de permitirle iniciar que " su declaración no es bajo juramento de decir verdad ".

El imputado reconstruyó: "Una noche que ellas estaban discutiendo fui a pedirles que pararan porque era muy duro, muy difícil estar en esas circunstancias, y de pronto pasó lo que pasó. Yo sentí un roce en el cuello y traté de agarrar un balde, creo que había ahí un balde, y ayudar".

Así quedó la habitación que compartían Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante.

"Cuando desperté fue en la comisaría y me dijeron que me autoagredí, creo haber perdido la conciencia o los sentidos al haber vivido esa situación", sostuvo el acusado y agregó: "No lo puedo entender, trato de acordarme de todo lo que ha pasado y no puedo volver a recordar, traté de escribir y no me da la memoria, no sé. No pude llegar de otra manera a saber qué es lo que realmente ha ocurrido".

Además, el vecino de las víctimas se mostró enojado con los habitantes del hotel que declararon en el juicio. "Nunca los he tratado mal, sí tuve alguna diferencia, pero no como para que ellos me traten de la manera que me tratan, fueron muy crueles conmigo", concluyó y ninguna de las partes le hizo preguntas porque su abogado ya había determinado que no contestaría consultas.

La abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Samanta Pedrozo, consideró que la declaración fue "muy contradictoria y ambigua", pero que Barrientos "admitió que tenía un conflicto previo con las víctimas, que en el momento del incendio forcejeó con ellas".

Samanta Pedrozo, abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

"Fueron cuatro vecinos los que lo vieron atacándolas, lo que dijo hoy fue más una confirmación de los hechos", apuntó Pedrozo a C5N y señaló: "Trata de justificarse cuando dice 'perdí la cabeza, no sé lo que pasó, no me acuerdo' lo que está haciendo es buscar una atenuación".

"Es un relato vacío porque no tiene respaldo profesional ni pericial, todas las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron a Barrientos arrojaron que es un hombre sano, no tiene antecedentes de enfermedades de salud mental ni de consumo de estupefacientes ni de alcohol, es un hombre que fue totalmente consciente", recordó la letrada.

Cuándo termina el juicio por el triple lesbicidio en Barracas

Los alegatos de las querellas, la Fiscalía y el abogado defensor Ricardo Antonio Richiello comenzarán el lunes 26 y continuarán el miércoles 28 de este mes. Se espera que se agregue una fecha más en noviembre para concretar la etapa de los alegatos con Richiello antes de pasar a la sentencia.

Durante el final de la audiencia de este jueves, las partes acordaron que para la próxima jornada comenzará la querella de Pamela y Roxana y continuará con Luciana Sánchez, la abogada de Sofía Riglos Castro, la única sobreviviente del ataque. Para la audiencia siguiente alegará la querella de la FALGBT y el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi.

Pedrozo adelantó a C5N que desde la FALGBT acusarán a Barrientos de "los tres homicidios doblemente agravados por odio y por ser femicidios y la tentativa de lesbicidio y femicidio de Sofía Castro Riglos" luego de "cumplir con la formalidad procesal de acreditar los hechos, vamos a contar lo que pasó, cómo pasó, cuáles son las pruebas que nos llevaron a sacar esas conclusiones".

La abogada remarcó: "Es momento de que se reconozcan las identidades lésbicas y se cuiden nuestros proyectos de vida, que se castigue a quienes vayan en contra de ellos con violencia y con asesinato como lo hizo Barrientos".