La actriz y el cantante contaron cómo viven su presente en un ciclo de streaming días atrás. Además, se mostraron muy cariñosos en un estreno del Malba.

Gimena Accardi se muestró junto a su nuevo novio, Joaquín Cordovero, conocido como Seven Kayne . La actriz y el cantante de 27 años se vieron muy cerca en el estreno de Yo no soy de aquí (Rescate en el Mediterráneo), el primer documental producido por el canal de streaming Olga, que se realizó en el Malba.

Accardi había anunciado su separación de Nico Vázquez el 8 de julio de 2025, después de 18 años de relación y casi 9 de casados. Según trascendió , el final se debió a un largo desgaste de la pareja , sumado a una crisis previa y a una infidelidad de la actriz.

Fue la propia Gimena Accardi quien reconoció públicamente ese episodio en agosto de 2025, al dar a conocer al aire de Sería increíble (OLGA) que le había sido infiel a su pareja de entonces. Ese mismo mes, ambos firmaron el divorcio de manera rápida y de mutuo acuerdo. Hoy, de acuerdo con sus últimas declaraciones, mantienen un vínculo cordial y de respeto mutuo. En el Malba, la nueva pareja llegó junta y no se separó en ningún momento. Ambos se conocieron durante la filmación de la webserie TILF.

Días atrás, Accardi y Kayne visitaron Sería increíble (OLGA), el mismo estudio de streaming donde ella había hecho su famosa declaración. Allí promocionaron la segunda temporada de TILF, el proyecto audiovisual que los unió, y también hablaron por primera vez de su vínculo.

Ante la consulta directa de Nati Jota, “¿Qué onda, ustedes?”, el cantante respondió sin vueltas. “Nosotros estamos muy bien, ya nos conocemos hace casi un año; viene siendo una relación muy linda. Puertas para adentro lo guardamos mucho, pero sí, súper lindo todo”, aseguró.

Entre risas y muestras de cariño, Accardi, creadora y protagonista de la ficción y a la vez debutante como directora, contó las dudas que le generó convocar a un artista musical para el papel principal. “Cuando empezó esto, yo no fui a buscar actores, fui por el palo de la música”, se sinceró. Reconoció que Kayne no fue su primera opción para el rol del alumno universitario atrapado en un romance prohibido con su profesora de filosofía. “

El primer personaje lo pensé en Gaspi, tuve muchas charlas con él, pero finalmente no se animó... Teníamos miedo de que Seven llegara tarde siempre porque no era actor; creíamos que iba a ser rebelde”, recordó.

La actriz volvió a agitar las redes con una nuevo romance. Redes sociales

La actriz también comparó el trabajo de ambas temporadas. “En la primera temporada llegó todo calladito, con la letra sabida, y ahora es todo chiste”, comentó. Su pareja coincidió y sumó su propia mirada. “Con tanta confianza, yo también estuve más hincha; todo el tiempo que no estábamos filmando estaba jodiendo”, agregó.

La visita al ciclo coincidió con la proximidad del estreno de la nueva temporada, que Accardi celebró en Instagram, donde reúne 4,2 millones de seguidores. Allí contó que el proyecto nació en un momento muy triste de su vida y que, junto a su socia y codirectora Agustina Navarro, golpeó muchas puertas hasta que les presentaron las series verticales, un formato que casi nadie conocía. “Hicimos la 1.ª temporada con un presupuesto mínimo pero con mucha pasión y fue un éxito”, escribió, y precisó que la vieron 100 millones de personas, se proyectó en festivales y obtuvo premios.