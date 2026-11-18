Sin vueltas: habló Camila Galante tras versiones de crisis con Leandro Paredes La modelo rompió el silencio luego de que vincularan a su pareja con la actriz China Suárez y no dejó dudas al respecto. ¿Qué dijo? Agregar C5N en









Camila Galante y Leandro Paredes.

La modelo Camila Galante se cansó de los rumores que vinculan a su pareja Leandro Paredes con la actriz Eugenia China Suárez y pidió que se corten el tema. Aseguró que la información es totalmente falsa.

Los rumores iniciaron cuando Analía Franchín aseguró que la actriz había tenido un affaire con el jugador mientras estaba en París. A esto se sumó Ángel de Brito, quien no dio nombres, pero sí dio pistas. Aseguró que era campeón del mundo y que estaba en el fútbol argentino y su apellido se relacionaba con algo que todos tenían en sus casas.

Después de todo esto: Estefi Berardi llevó información a Bendita TV y contó que habló con Camila Galante: "Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme. Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”.

¡CAMILA GALANTE ROMPIÓ EL SILENCIO Y DESMINTIÓ EL ROMANCE DE PAREDES CON LA CHINA! La esposa del futbolista fue contundente y negó la versión: "Es totalmente mentira esa información". Además, defendió el bajo perfil de Leandro y pidió terminar con las especulaciones. pic.twitter.com/9sXHrcIRuE — SE PICO (@sepicoarg) November 18, 2026 “Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”, pidió. Esto se da en la previa de la final de Boca de la Copa Sudamericana y Copa Argentina, por lo que usuarios de redes sociales aseguran que se trata de una operación para perjudicar al club.

La reacción de Leandro Paredes en medio de las versiones de crisis con Camila Galante Leandro Paredes reaccionó tras las versiones de crisis con Camila Galante aunque sin referirse al tema de manera directa. El mediocampista de Boca compartió en Instagram un video de su último partido con el equipo y del entrenamiento, en medio de las especulaciones sobre su matrimonio. El mediocampista del club de la Ribera se prepara para jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el sábado por la tarde.

Con esa publicación, el futbolista parece mostrarse enfocado en el presente deportivo del Xeneize y no dar lugar a las conjeturas sobre su vida privada. En lugar de hacer algún comentario sobre los rumores, eligió poner el acento en lo que ocurre dentro de la cancha, en donde en pocos días buscará ser una pieza fundamental para obtener un nuevo título internacional para su club. La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes.

¿ qué pasa con Camila Galante? Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola. pic.twitter.com/srUMDWt90M — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 17, 2026 Las imágenes lo muestran junto a su esposa y sus tres hijos durante el festejo del cumpleaños número 10 de Giovanni. La celebración tuvo una ambientación completamente futbolera, inspirada en Boca y la Selección argentina, además de una torta de tres pisos. Pese a eso, lo que más llamó la atención fue la expresión de Paredes mientras todos cantaban el feliz cumpleaños. Lejos de mostrarse entusiasmado, fue captado con un gesto que algunos usuarios interpretaron como de incomodidad y cansancio. Incluso hubo quienes aseguraron que se lo veía visiblemente “harto”, lo que alimentó las especulaciones sobre su presente sentimental.