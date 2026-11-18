Un profundo clima de preocupación sacude por estos días al mundo del espectáculo tras confirmarse que el reconocido productor televisivo Mariano Chihade debió ser internado de urgencia en el Fleni . Este delicado cuadro de salud se desató luego de que el empresario atravesara un período de extrema tensión y desgaste acumulado, marcado especialmente por el reciente impacto emocional y operativo que significó la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre.

Ante la aparición repentina de síntomas vinculados al estrés y a malestares físicos que encendieron las alarmas de su entorno íntimo, el propio productor decidió trasladarse por sus propios medios hacia el centro de salud para someterse a una revisión rigurosa. Desde su ingreso, el empresario se encuentra permanentemente acompañado por su pareja, la conductora Mariana Fabbiani , quien debió ausentarse de manera provisoria de su ciclo televisivo DDM para ponerse al frente de la situación familiar y cuidar de sus dos hijos en común, Matilda y Máximo.

La noticia oficial sobre su estado clínico trascendió en las últimas horas tras la difusión de un parte médico institucional que echó luz sobre los pasos a seguir. En el documento oficial firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi , director de la clínica, se detalló con precisión el cuadro que motivó la internación: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados , en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro".

Según marca el tramo final del texto rubricado por el centro médico, el paciente "permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica , para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", buscando así remover la lesión detectada en los análisis previos de diagnóstico por imágenes.

Finalmente, el parte médico llevó algo de tranquilidad a colegas y allegados al remarcar que, a pesar de la complejidad del cuadro neurológico y la necesidad de pasar por el quirófano, "el paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia" . Mientras se aguardan nuevas novedades sobre la evolución de los estudios prequirúrgicos y la fecha exacta de la operación, las muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación no tardaron en multiplicarse.

La historia de amor entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

El romance entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade comenzó en 2006 en los pasillos de América TV, mientras ella estaba al frente del recordado ciclo RSM y él ocupaba el cargo de gerente de Programación. Desde aquel primer acercamiento en el canal, ambos lograron consolidar un vínculo sentimental sólido que también se transformó en una exitosa sociedad laboral, eligiendo siempre resguardar la mayor parte de su intimidad lejos del ruido mediático a pesar de ser dos figuras muy reconocidas de la televisión argentina.

Con el correr de los años, la pareja agrandó la familia con la llegada de sus dos hijos, Matilda y Máximo, convirtiendo el hogar en el eje absoluto de sus prioridades cotidianas. Tras haber atravesado la dolorosa pérdida de sus propios padres, el empresario audiovisual siempre se definió como un papá presente cuyo tiempo compartido con los chicos no es negociable, destacando además que la conductora representó un sostén fundamental durante las etapas más complejas de su trayectoria profesional.

A lo largo de dos décadas juntos, la reconocida presentadora se convirtió en el pilar emocional más importante del productor, acompañándolos tanto en la crianza de sus hijos como en las profundas exigencias que demanda el mundo de la televisión. En reiteradas oportunidades, el empresario reconoció públicamente que el apoyo incondicional de su compañera fue determinante para sortear los momentos de mayor tensión laboral y personal que debió afrontar en su carrera.