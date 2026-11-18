La hija de Ricardo Fort quedó envuelta en una fuerte polémica mediática tras conocerse versiones enfrentadas sobre el final de su romance con Juan Manuel Ramírez.

La inesperada separación de Martita Fort y Juan Manuel Ramírez desató una fuerte polémica en el mundo del espectáculo. La hija de Ricardo Fort confirmó el final de su relación y rápidamente surgieron versiones enfrentadas sobre lo ocurrido.

Lo que inicialmente parecía una ruptura en buenos términos terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo mediático. Las declaraciones de los protagonistas generaron repercusiones en las redes sociales y la televisión argentina.

Este miércoles, aparecieron nuevos testimonios que pusieron en duda la primera versión del distanciamiento. Las revelaciones sobre el noviazgo sorprendieron por las diferencias entre los relatos de ambos.

La polémica comenzó cuando Marta Fort anunció su separación del uruguayo Juan Manuel Ramírez mediante una historia de Instagram. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió la influencer, antes de lanzar una contundente frase: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros” .

Sin embargo, el escándalo estalló cuando Juan Manuel Ramírez rompió el silencio en una conversación con Pochi (Marcia Frisciotti) , panelista de Puro Show (El Trece). Según relató la periodista, el joven aseguró que había sido él quien decidió terminar el noviazgo: “Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan” .

Además, el uruguayo manifestó su sorpresa por la publicación de Martita Fort y negó haber actuado por inseguridad. “Me acabo de enterar por la historia”, expresó sobre el anuncio público. También sostuvo: “Jamás me imaginé que iba a salir a poner eso porque siempre estuvo todo bien y siempre fue todo con respeto”.

La historia de Martita Fort. Instagram @martacfort

En ese contexto, Pochi reveló que Ramírez se sentía incómodo con determinadas situaciones de la pareja. “Había cosas del día a día con las que no estaba cómodo”, explicó la panelista. También mencionó posibles diferencias de costumbres y señaló que el joven, dedicado a la venta de vehículos en Uruguay, no tenía previsto mudarse a la Argentina.

Otro detalle que generó controversia fue una supuesta actitud territorial de Marta Fort. Según contó Pochi, la influencer le habría reprochado a su entonces novio: “Estás beboteando mientras que yo trabajo en MasterChef en el sauna de mi casa”. La periodista interpretó ese episodio como una muestra de las tensiones que atravesaba la relación, aunque no se confirmó que fuera el motivo determinante de la ruptura. eltrece

Finalmente, Juan Manuel Ramírez rechazó las versiones sobre un supuesto interés económico y aseguró: “Yo fui súper bueno, jamás me colgué de su fama ni de su plata”. También destacó el buen trato recibido por parte de la familia Fort y evitó profundizar en las diferencias privadas. Así, la separación de Martita Fort quedó atravesada por dos versiones contrapuestas que alimentaron la polémica televisiva.