Cuando Rosario prohibió el GTA por "naturalización de la violencia" En 1998, un decreto firmado por el entonces intendente Hermes Binner, impedía la venta y exhibición de la primera edición del videojuego por su vinculación con la "delincuencia" y la "muerte". Por Agregar C5N en









La primera edición del GTA se publicó en 1997. Rockstar Games

El mundo del gaming vive con ansiedad este miércoles 18 de noviembre por el lanzamiento de la nueva edición del juego Grand Theft Auto, conocida como GTA 6. Hace casi 20 años, el primer título de la franquicia causaba revuelo en Rosario, donde fue prohibido debido a su violencia a través de un decreto firmado por el entonces intendente, Hermes Binner.

En una publicación, el usuario de X @LU6FPJ recordó la norma, que fue contemporánea de la restricción a nivel nacional de otro videojuego, Carmaggedon, por pedido pedido de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT), debido a que se ganaban puntos por atropellar peatones y destruir autos, lo que, según la institución, incitaba a la violencia y fomentaba delitos viales.

El decreto que prohibió el GTA en Rosario El Decreto 14.704/1998 de la Municipalidad de Rosario prohibió en la ciudad, la venta y exhibición de los videojuegos "GTA (Grand Thief Auto) [sic] y Postal". Además, vetaba su utilización "en la red informática (Internet) en los llamados 'Cybert Café' [sic], a los que puedan acceder menores de edad".

La norma toma su origen en el artículo Juegos con licencia para matar: Violencia. Dos “Entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte, publicado en el diario La Capital el 18 de mayo de 1998, que hacía referencia a "dos juegos para computadoras cuyos argumentos giran alrededor de la delincuencia, la violencia y la muerte".

La nota de La Capital que cuestionaba en 1998 que "las pantallas del GTA reproducen la violencia callejera". La Capital Rosario Del GTA, destaca que "invita a los participantes a sumar puntos cuando se comete un delito o se practica masacre de un grupo Hare Krishna". "En la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, los video juegos no se encuentran clasificados, quedando los mismos regidos por las leyes del mercado, de manera tal que cuando el juego está de moda es el comerciante quién restringe su venta a los menores de edad, de creerlo conveniente", apunta en los considerandos el entonces intendente.

El texto concluye que el Concejo Municipal "debe evitar toda 'naturalización de la violencia' e impedir que juegos como los descriptos, que exaltan la agresión, las pérdidas, la muerte y los fracasos, queden al acceso de niños o adolescentes en plena etapa de formación". Municipalidad de Rosario