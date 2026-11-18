Ángel de Brito filtró quién sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity El periodista y conductor deslizó quién abandonará el famoso programa y desató una ola de comentarios entre los fanáticos del certamen gastronómico. Agregar C5N en









El periodista comentó el siguiente expulsado del programa.

El conductor Ángel de Brito volvió a protagonizar un sorpresivo descuido que generó un fuerte revuelo entre los fanáticos de MasterChef Celebrity tras anticipar la presunta salida de una de las participantes. Cabe recordar que, semanas atrás, el periodista ya había recibido duras críticas de los televidentes luego de develar el nombre del primer concursante en abandonar las cocinas antes de que la competencia siquiera iniciara formalmente su ciclo de emisiones.

En esta oportunidad, el desliz ocurrió al aire mientras el panel debatía sobre el presente laboral de una de las figuras del periodismo gráfico y televisivo que forma parte del exitoso formato gastronómico conducido por Wanda Nara. Simulando un supuesto descuido involuntario frente a las cámaras, el conductor deslizó sin filtros la inminente salida de la figura de la señal de noticias, generando un instante de total desconcierto en el estudio de televisión.

Con total picardía y fingiendo inocencia ante la tajante negativa que le devolvió la producción del programa, el líder de LAM redobló la apuesta con ironía para sostener su primicia: "Capaz me confundí yo... voy a llamar a mi fuente". De este modo, dejó entrever que la próxima eliminada sería Luciana Geuna, tomando como antecedente inmediato la reciente partida de la actriz Julieta Nair Calvo en las galas de eliminación previas.

Por qué no hubo un eliminado en la última gala de MasterChef La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes argentinos al cerrar la noche sin ningún expulsado. En una emisión marcada por la tensión, los nueve famosos que portaban el delantal negro debieron enfrentarse a una de las pruebas técnicas más exigentes de la temporada: elaborar doce galletas danesas de masa sablé con manga y dos decoraciones distintas en apenas 60 minutos.

El momento culminante llegó con el clásico mano a mano final entre Edith Hermida y Rocío Robles, luego de que figuras como Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco y Campi aseguraran su continuidad. Cuando el estudio esperaba escuchar el nombre de quien dejaría el certamen, Damián Betular tomó la palabra en representación del jurado para dar el batacazo. El chef explicó que ningún plato había tenido fallas lo suficientemente graves como para justificar una salida y que expulsar a alguien frente a semejante desempeño hubiera resultado injusto.