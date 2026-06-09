9 de junio de 2026 Inicio
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La Justicia autorizó la cremación del cuerpo del Indio Solari

El juez de Garantías Jorge Rodríguez habilitó el procedimiento sobre los restos del ícono del rock nacional, que fue velado en el Parque Domínico de Avellaneda en una histórica y masiva despedida.

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La autopsia del Indio Solari determinó que murió de un ACV hemorrágico.

La autopsia del Indio Solari determinó que murió de un ACV hemorrágico.

El juez de Garantías Jorge Rodríguez autorizó la cremación del cuerpo del ícono del rock nacional Carlos Alberto "Indio" Solari, quien murió el viernes a los 77 años y conmocionó a la cultura argentina, luego del histórico velatorio en el Parque Domínico de Avellaneda al cual asistieron alrededor de un millón de personas según las estimaciones de la organización.

El Indio Solari falleció el viernes pasado a los 77 años.
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La habilitación de Rodríguez se produjo después de los resultados de la autopsia al cuerpo del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que indicaron que sufrió "un ACV no traumático". El músico fue encontrado en la pileta de su casa de Parque Leloir, aunque el informe descartó que se haya ahogado e indicó que murió de forma "inmediata".

Indio Solari
El Indio Solari ten&iacute;a 77 a&ntilde;os.

El Indio Solari tenía 77 años.

En tanto, luego del examen al cuerpo de Solari, la despedida abierta al público comenzó el domingo a las 10 de la mañana en el Polideportivo José María Gatica y se extendió hasta cerca de las 4 de la madrugada del lunes. Según las estimaciones oficiales, más de un millón de personas pasaron por los alrededores del predio durante la jornada, mientras que alrededor de 500 mil lograron ingresar a la capilla ardiente para rendir homenaje.

Finalizado el operativo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que no habrá nuevas actividades públicas vinculadas al funeral y transmitió el pedido de la familia para que se respete la privacidad.

El emotivo homenaje de Lalo Mir al Indio Solari en un histórico bar de Río de Janeiro

En una noche cargada de emoción y música popular, el conductor y locutor Lalo Mir rindió homenaje a Indio Solari en el tradicional bar Bip Bip, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Río de Janeiro, conocido por sus reuniones espontáneas de músicos dedicados al choro y la samba.

El tributo tuvo lugar pocos días después de la muerte del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y reunió a argentinos y brasileños en un clima de profunda conmoción. Frente a los asistentes, Mir tomó la palabra y construyó una despedida utilizando fragmentos de canciones que marcaron la obra del Indio, un recorrido poético por décadas de rock argentino.

“Su última canción decía que no sabía cuál era la hora y el lugar en que se iba a despedir. Ya sabemos la hora y también el lugar. 5 de junio, en Parque Leloir”, comenzó Mir, antes de enlazar versos y referencias de distintas composiciones del músico. Durante varios minutos, fue tejiendo una despedida en la que aparecieron imágenes y frases reconocibles para cualquier seguidor de Los Redondos y de la carrera solista de Solari.

“Las llamas en pena invaden tu cuerpo. Es difícil no caer en las manos del ángel de la soledad. El infierno está encantador esta noche. Dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Vamos a brillar mi amor”, continuó, despertando aplausos y muestras de emoción entre los presentes.

La despedida avanzó como una celebración de la obra del artista. “Donde hay dolor, habrá canciones”, dijo Mir, antes de incorporar nuevas referencias a clásicos del repertorio redondo. El cierre llegó con una frase que resumió el espíritu del homenaje: “Vivir solo cuesta vida y a eso ya lo has cumplido. Un ángel sonso y amateur te condenó al paraíso, solo te falta seguir cantando. Solo nos queda seguir cantando, mister”.

Embed - Roda Latina on Instagram: "Vivir solo cuesta vida Pequeño y breve homenaje al @indiosolarioficial en la voz de @lalo.mirlo Acompañan en guitarra y voz @rodalatina En @rodadobip #indiosolari #rockargentino #rocklatinoamericano"
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