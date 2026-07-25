Se supo el regalo de Lionel Messi para sus compañeros de la Selección argentina tras la final del Mundial Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, mostró el exclusivo obsequio que el capitán de la selección les entregó a cada uno de sus compañeros después del subcampeonato del mundo. ¿De qué se trata? Por Agregar C5N en









Lionel Messi entregó a cada uno de sus compañeros un regalo personalizado. Redes sociales

Tras la final del Mundial 2026, todos los jugadores de la Scaloneta regresaron con su familia o se fueron a prepararse para la temporada en sus clubes. Sin embargo, Kelci Rose, la novia británica de Marcos Senesi, se tomó un tiempo para mostrar en redes el exclusivo regalo de Lionel Messi que recibieron cada uno de sus compañeros de la Selección argentina después del subcampeonato del mundo.

En su cuenta oficial de TikTok, @_kelci.rose_ compartió un clip donde sostiene una funda matera de color marrón con los logos de la AFA y el Mundial 2026: "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar".

"Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado de Marcos, que tiene su nombre en él", continuó Kelci y contó que cada uno de los miembros de plantel recibió el bolso personalizado como regalo de Lionel Messi.

@_kelci.rose_ original sound - Kelci Al abrir el bolso tipo matero, la joven sacó un termo Stanley de color dorado, una bombilla, un mate también de color dorado y un paquete de yerba. "Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami", aseguró.

"Un regalo genial", sentenció mientras debatía como llamar a la bombilla de mate como "pajita". Un regalo que quedará en el recuerdo para todos los miembros de la Scaloneta por parte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, que pensó en cada uno de ellos.