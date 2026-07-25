25 de julio de 2026 Inicio
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Se supo el regalo de Lionel Messi para sus compañeros de la Selección argentina tras la final del Mundial

Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, mostró el exclusivo obsequio que el capitán de la selección les entregó a cada uno de sus compañeros después del subcampeonato del mundo. ¿De qué se trata?

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Lionel Messi entregó a cada uno de sus compañeros un regalo personalizado. 

Lionel Messi entregó a cada uno de sus compañeros un regalo personalizado. 

Redes sociales

Tras la final del Mundial 2026, todos los jugadores de la Scaloneta regresaron con su familia o se fueron a prepararse para la temporada en sus clubes. Sin embargo, Kelci Rose, la novia británica de Marcos Senesi, se tomó un tiempo para mostrar en redes el exclusivo regalo de Lionel Messi que recibieron cada uno de sus compañeros de la Selección argentina después del subcampeonato del mundo.

La Selección argentina antes del partido frente a España por la final del Mundial 2026. 
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En su cuenta oficial de TikTok, @_kelci.rose_ compartió un clip donde sostiene una funda matera de color marrón con los logos de la AFA y el Mundial 2026: "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar".

"Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado de Marcos, que tiene su nombre en él", continuó Kelci y contó que cada uno de los miembros de plantel recibió el bolso personalizado como regalo de Lionel Messi.

Al abrir el bolso tipo matero, la joven sacó un termo Stanley de color dorado, una bombilla, un mate también de color dorado y un paquete de yerba. "Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami", aseguró.

"Un regalo genial", sentenció mientras debatía como llamar a la bombilla de mate como "pajita". Un regalo que quedará en el recuerdo para todos los miembros de la Scaloneta por parte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, que pensó en cada uno de ellos.

Los comentarios de los fanáticos y fanáticas al enterarse sobre el regalo de Messi

Muchos usuarios en TikTok comenzaron a comentar sobre el regalo especial que les entregó Messi a sus compañeros, algunos de ellos ya sospechaban de que se trataba de algo cuando los vieron en redes: "Vi la foto con De Paul con ese termo y al Licha bajando del avión con ese termo. Gracias por resolver mi duda amigaa!!!!", comentó una de ellas.

"A Messi no le alcanza con ser el mejor jugador de todos los tiempos, es el mejor líder y la mejor persona que un equipo pueda tener", añadió otro. "Es un capo Messi, siempre humilde y atento con sus compañeros", los comentarios se replicaron en su mayoría agradeciendo a Kelci por mostrar el regalo y agradeciendo a Messi por el gesto.

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