Gran operativo en San Fernando para rescatar a una ballena que quedó varada en un banco de arena En el lugar trabaja Prefectura Naval Argentina junto a un equipo de Fundación Temaikén. El animal mide aproximadamente 7 metros y los especialistas esperan un cambio en las mareas para que pueda liberarse. Por Agregar C5N en









Según los especialistas la ballena se encuentra con vida.

Una ballena sei (Balaenoptera borealis) se encuentra varada en las costas de San Fernando, en el Río de la Plata y se desplegó un gran operativo para poder salvarla. Prefectura Naval Argentina trabaja junto a un equipo de Fundación Temaikén monitoreando al ejemplar, que mide aproximadamente 7 metros, esperan un cambio en la marea para poder ayudar al animal a liberarse.

Durante el mes de julio de 2025 aparecieron tres ballenas muertas en diferentes zonas del Río de la Plata. Las ballenas sei habitan el Mar Argentino y para esta época del año comienzan a emigrar hacia el norte. "Una especie en peligro de extinción, pero con una población creciente", según señaló el último informe de Cenpat Conicet, que marca que existen 50.000 ejemplares en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Desde Fundación Temaikén informaron en redes sociales el día viernes: "Acudimos al rescate de una ballena sei encallada en el Río de la Plata. Trabajamos junto a la Prefectura Naval Argentina, para ayudarla a volver al mar. El equipo continuará monitoreando su estado para trabajar en su rescate".

La situación de la ballena es delicada, el comportamiento de las mareas será fundamental para que el animal pueda liberarse y regresar al mar. Entre las teorias sobre su varamiento, al medir menos de 10 o 12 metros podría tratarse de un ejemplar joven, y la falta de experiencia pudo haber sido un factor determinante para que ingrese al estuario del Río de la Plata.

Su población pereció principalmente para 1930 y hacia 1950 existían muy pocos ejemplares. Sin embargo, gracias a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que estableció la prohibición global a la caza de ballenas con fines comerciales en 1986, esta especie comenzó a recuperarse.