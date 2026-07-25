25 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Gran operativo en San Fernando para rescatar a una ballena que quedó varada en un banco de arena

En el lugar trabaja Prefectura Naval Argentina junto a un equipo de Fundación Temaikén. El animal mide aproximadamente 7 metros y los especialistas esperan un cambio en las mareas para que pueda liberarse.

Por
Según los especialistas la ballena se encuentra con vida. 

Según los especialistas la ballena se encuentra con vida. 

Una ballena sei (Balaenoptera borealis) se encuentra varada en las costas de San Fernando, en el Río de la Plata y se desplegó un gran operativo para poder salvarla. Prefectura Naval Argentina trabaja junto a un equipo de Fundación Temaikén monitoreando al ejemplar, que mide aproximadamente 7 metros, esperan un cambio en la marea para poder ayudar al animal a liberarse.

Una historia de amor familiar poco común.
Te puede interesar:

Esta joven argentina se volvió viral tras revelar que está en pareja con su tío: qué dijo la familia

Durante el mes de julio de 2025 aparecieron tres ballenas muertas en diferentes zonas del Río de la Plata. Las ballenas sei habitan el Mar Argentino y para esta época del año comienzan a emigrar hacia el norte. "Una especie en peligro de extinción, pero con una población creciente", según señaló el último informe de Cenpat Conicet, que marca que existen 50.000 ejemplares en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Desde Fundación Temaikén informaron en redes sociales el día viernes: "Acudimos al rescate de una ballena sei encallada en el Río de la Plata. Trabajamos junto a la Prefectura Naval Argentina, para ayudarla a volver al mar. El equipo continuará monitoreando su estado para trabajar en su rescate".

La situación de la ballena es delicada, el comportamiento de las mareas será fundamental para que el animal pueda liberarse y regresar al mar. Entre las teorias sobre su varamiento, al medir menos de 10 o 12 metros podría tratarse de un ejemplar joven, y la falta de experiencia pudo haber sido un factor determinante para que ingrese al estuario del Río de la Plata.

Su población pereció principalmente para 1930 y hacia 1950 existían muy pocos ejemplares. Sin embargo, gracias a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que estableció la prohibición global a la caza de ballenas con fines comerciales en 1986, esta especie comenzó a recuperarse.

Presencia de la ballena Sei en Argentina: cuál es su área de distribución

  • Buenos Aires.
  • Chubut.
  • Río Negro.
  • Santa Cruz.
  • Tierra del Fuego.
  • Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Esta especie de ballena es cosmopolita, lo que significa que habita todos los océanos del mundo, fundamentalmente en aguas fuera de las plataformas continentales, mayormente oceánica.

La especie realiza migraciones entre las áreas de alimentación en latitudes subpolares (antárticas y árticas) durante el verano y las áreas reproductivas en latitudes más bajas durante el invierno. Hasta el momento, se cuentan con registros de su presencia en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Noticias relacionadas

Luego de varios días marcados por el frío, el fin de semana llegará con un cambio.

El fin de semana tiene aumento de temperatura y más sol tras el clima frío de la semana

Buenos Aires estará nublada durante todo el fin de semana. 

Fin de semana nublado y sin posibilidades de lluvias: cómo seguirá el tiempo en AMBA

El último día del mes traerá un feriado en estos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El último día de julio 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

Se conoció la primera imagen de Juan Manuel Reverter tras ser detenido en Estados Unidos.

Quién es Juan Manuel Reverter, detenido por el femicidio de la modelo argentina en 2023

La mujer es investigada por la muerte de su bebe de tan sólo dos años.

El Síndrome de Munchausen: el trastorno psiquiátrico que investigan en Villa Gesell

El Papa León XIV y Marcelo Colombo. 

Visita de León XIV a la Argentina: qué dijo el presidente del Episcopado sobre la posible llegada del Papa

Rating Cero

¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente?

Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él

Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es?

Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista

La ruptura de Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una nueva versión sobre los motivos que habrían provocado el final de la relación con Yago Lange.

Se filtró el motivo real de la separación de Juana Viale: ¿qué pasó?

El nuevo look de Brenda Gandini consiste en un bob con flequillo, una apuesta de belleza que llega a la altura de la mandíbula y genera tendencia.

Brenda Gandini mostró el nuevo corte de pelo que será el look tendencia en lo que queda de 2026

Gracias a una rutina de entrenamiento exigente, Jessica Biel luce un físico impecable.

Con un ejercicio particular: así fue la impactante transformación de Jessica Biel

Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja con hombre de su mismo barrio. 

Se filtró que Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja: de quién se trata

últimas noticias

Milei se reunió con Flávio Bolsonaro. 

El mensaje de Milei a Flávio Bolsonaro: "Una gran esperanza para octubre"

Hace 26 minutos
¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente?

Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él

Hace 48 minutos
El accesorio de Erling Haaland que se robó todas las miradas.

Cuánto cuesta el bolso Dolce & Gabbana que se volvió furor por Erling Haaland

Hace 53 minutos
Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es?

Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista

Hace 58 minutos
Colapinto tuvo un aceptable desempeño.

Colapinto no superó la Q2 y largará 13° en el Gran Premio de Hungría

Hace 1 hora