Fin de semana nublado y sin posibilidades de lluvias: cómo seguirá el tiempo en AMBA El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa las alertas por nevadas y frío extremo. A pesar de eso, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en Buenos Aires y alrededores. Las máximas serán primaverales y treparán a los 18 grados para el domingo. Por Agregar C5N en









Buenos Aires estará nublada durante todo el fin de semana. Télam

Durante el fin de semana las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aunque el cielo se mantendrá nublado y las temperaturas alcanzarán unas máximas cerca de los 18 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas por el temporal de nieve y frío extremo en la Patagonia.

Para la jornada del sábado 25, se registran bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, seguidos de un cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°, con un 0% de probabilidades de lluvia a lo largo de todo el día.

El domingo 26 continuará con una tendencia similar en el inicio del día, previéndose neblinas y nieblas consecutivas durante la mañana. Hacia la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, incrementándose la cobertura hacia la noche. La temperatura experimentará un leve ascenso, registrando una mínima de 12° y una máxima que alcanzará los 18°, manteniéndose nula la previsión de precipitaciones.

Pronóstico extendido compartido por el SMN. Alerta meteorológica por nevadas, viento y frío en Argentina La zona cordillerana de las provincias de Mendoza y San Juan se encuentran bajo una alerta amarilla/naranja por nevadas de variada intensad, con mejoramientos temporarios. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 20 centímetros, y no se descarta precipitación en forma de lluvia.

24 JUL | Como mencionamos anteriormente, la presencia de una masa de aire de origen antártico provocó un marcado descenso de las temperaturas en Patagonia pic.twitter.com/9aGx1P7W7f — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 24, 2026 Mientras que las provincias de Neuquén y Río Negro, se espera que sean afectadas por vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. También por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Por último, para Santa Cruz rige una alerta por frío extremo y nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.