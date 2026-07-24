Quién es Juan Manuel Reverter, detenido por el femicidio de la modelo argentina en 2023

El hombre permaneció prófugo 3 años y medio hasta que capturado en el condado de Deschutes, estado de Oregón.

Juan Manuel Reverter quedó detenido en Estados Unidos por el femicidio de Agostina Jalabert ocurrido el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Servicio de Alguaciles, personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington.

Reverter permaneció prófugo tres años y medio hasta que el jueves por la mañana fue capturado en un amplio procedimiento desarrollado en el condado de Deschutes, estado de Oregón.

Carolina , la madre de la víctima, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó el arresto: "Estuvo tres años y medio prófugo con Alerta Roja de Interpol desde el 23 de diciembre de 2025. Ahora todo se encuentra en manos de la Fiscalía y deben pedir la extradición a México", precisó la mujer.

La madre de Agostina aseguró a la prensa que tiene “sensaciones muy encontradas” tras la captura de Reverter y sostuvo que “ mató de la peor forma” a su hija.

Agostina Jalabert, de 31 años, oriunda de Carmen de Patagones, fue encontrada asesinada por su hermana , Candela, en su departamento , que compartía con su entonces pareja -Juan Manuel Reverter- en el Complejo Paseo del Real , Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del estado de Quintana Roo .

Agostina estaba sentada en el baño y atada del cuello con un cinturón del toallero de mano, por lo que las autoridades sospecharon que se trató de un suicidio. Sin embargo, la familia apuntó contra Reverter desde un principio y los resultados de la autopsia fueron claves para cambiar el rumbo de la investigación.

La víctima fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y recibió golpes en la cabeza, mientras que el implicado, nacido en Viedma, provincia de Río Negro, habría simulado el suicidio para luego fugarse.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.