24 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Síndrome de Munchausen: el trastorno psiquiátrico que investigan en Villa Gesell

La muerte de una beba en Villa Gesell reaviva el debate sobre el Síndrome de Munchausen y el accionar de su madre, con un historial previo.

Por
La mujer es investigada por la muerte de su bebe de tan sólo dos años.

La mujer es investigada por la muerte de su bebe de tan sólo dos años.

Redes sociales

La muerte de una beba de 2 años en Villa Gesell puso el foco en el pasado judicial de la madre, una mujer de 44 años, que años atrás fue juzgada y absuelta por el fallecimiento de otras dos de sus hijas.

La autopista permanecerá cerrada durante el fin de semana. 
Te puede interesar:

Atención usuarios de la autopista Dellepiane: cierran ambas manos durante 24 horas por obras

En el caso Isabella, ingresó sin signos vitales al hospital, donde su mamá indicó a los médicos que se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera.

En medio de las pericias solicitadas por la Jusitica, tomó relevancia el antecedente psiquiátrico mencionadaso por profesionales de la salud: el síndrome de Munchausen.

La abogada de familia Erika Agnes Hooft Suárez, quien intervino en causas sobre la protección de los hijos de la madre, entre 2012 y 2013, recordó que el propio Hospital Materno Infantil de Mar del Plata le había diagnosticado este trastorno en el pasado.

¿Qué es el Síndrome de Munchansen?

El síndrome de Munchausen por poder (o aplicado a terceros) es una forma de maltrato infantil en la que el adulto responsable simula o genera problemas de salud en el menor. En estos casos, el cuidador inventa o exagera síntomas que el niño no padece. Altera estudios clínicos, análisis de laboratorio, o registros médicos. En los casos más severos, administra sustancias o medicamentos al niño de forma intencional para lograr patologías reales y provocar su internación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Hospital de Gesell
play

Quién es la mujer investigada por la muerte de sus tres hijas en Villa Gesell

En el lugar se estableció un operativo pero las clases se dictan con normalidad. 

Rosario: una portera encontró un mensaje amenazante y dos balas en una escuela

La nena ingresó sin vida con dos años.

Qué reveló la autopsia de la nena que ingresó sin vida a un hospital de Villa Gesell

La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

Violencia en Santa Fe: asesinaron a un barra de Colón y dispararon la casa del presunto asesino

Facundo Rico vivía en España desde hace 10 años.

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado en España

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

A dos meses del femicidio de Agostina: realizan nuevas pericias en la casa de Barrelier

Rating Cero

Moria Casan durisima contra las hermanas Nara.

Moria Casan opinó sobre las hermanas Nara y fue tajante: "Son dos busca billeteras"

La conductora tuvo otro cruce con la exvedette cuando opinaban sobre la academia de Nara.

Moria Casán cruzó a Fernanda Callejón por defender a Wanda Nara: "Acá opinamos"

La conductora fue señalada por un presunto fraude.

Polémica con Wanda Nara: advierten que sus cursos online podrían terminar en una estafa

La crisis que afectó a la pareja.

La crisis de una de las parejas más consolidadas del espectáculo: "Vivimos separados"

¿Qué actor está involucrado con la amiga de su ex?

Es uno de los actores más codiciados, se separó y ahora lo vinculan con la amiga de su exnovia

Se sabe quién esta detras de los títeres del momento.

Se supo quién está detrás de Pache y Plumis, los perros títeres virales del momento

últimas noticias

La Nena de Argentina  sumó un hito histórico a su trayectoria.

Video: el momento donde María Becerra anunció a sus padres que cantaría el Himno en la final del Mundial 2026

Hace 7 minutos
Robot serpiente, tecnología utilizada en Venezuela para inspeccionar entre los escombros, tras los terremotos.

Cómo funcionan los robots utilizados para rastrear sobrevivientes entre los escombros en Venezuela

Hace 9 minutos
Moria Casan durisima contra las hermanas Nara.

Moria Casan opinó sobre las hermanas Nara y fue tajante: "Son dos busca billeteras"

Hace 9 minutos
La mujer es investigada por la muerte de su bebe de tan sólo dos años.

El Síndrome de Munchausen: el trastorno psiquiátrico que investigan en Villa Gesell

Hace 10 minutos
La Selección argentina antes del partido frente a España por la final del Mundial 2026. 

El emocionante video de la Selección tras el Mundial: "La historia siempre la escribe Argentina"

Hace 1 hora