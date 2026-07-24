El Síndrome de Munchausen: el trastorno psiquiátrico que investigan en Villa Gesell La muerte de una beba en Villa Gesell reaviva el debate sobre el Síndrome de Munchausen y el accionar de su madre, con un historial previo. Por Agregar C5N en









La mujer es investigada por la muerte de su bebe de tan sólo dos años. Redes sociales

La muerte de una beba de 2 años en Villa Gesell puso el foco en el pasado judicial de la madre, una mujer de 44 años, que años atrás fue juzgada y absuelta por el fallecimiento de otras dos de sus hijas.

En el caso Isabella, ingresó sin signos vitales al hospital, donde su mamá indicó a los médicos que se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera.

En medio de las pericias solicitadas por la Jusitica, tomó relevancia el antecedente psiquiátrico mencionadaso por profesionales de la salud: el síndrome de Munchausen.

La abogada de familia Erika Agnes Hooft Suárez, quien intervino en causas sobre la protección de los hijos de la madre, entre 2012 y 2013, recordó que el propio Hospital Materno Infantil de Mar del Plata le había diagnosticado este trastorno en el pasado.

¿Qué es el Síndrome de Munchansen? El síndrome de Munchausen por poder (o aplicado a terceros) es una forma de maltrato infantil en la que el adulto responsable simula o genera problemas de salud en el menor. En estos casos, el cuidador inventa o exagera síntomas que el niño no padece. Altera estudios clínicos, análisis de laboratorio, o registros médicos. En los casos más severos, administra sustancias o medicamentos al niño de forma intencional para lograr patologías reales y provocar su internación.