25 de julio de 2026 Inicio
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El final de un ciclo: River le rescindió contrato a Juanfer Quintero

El club de Núñez publicó un comunicado donde hizo oficial la salida del jugador colombiano y aclaró que fue de "común acuerdo". Tras su participación en el Mundial 2026, el enganche había cuestionado los pocos minutos que Eduardo Coudet le daba en cancha.

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Quinteros obtuvo 4 títulos en sus tres etapas en River. 

Quinteros obtuvo 4 títulos en sus tres etapas en River. 

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River anunció la rescisión de contrato del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, que pone punto final a su tercera etapa en el club, donde supo ganar cuatro títulos y marcar uno de los goles más importantes para el hincha millonario en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en la ciudad de Madrid.

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El club de Núñez publicó un comunicado en sus redes sociales donde hizo oficial la salida del jugador y aclaró que fue de "común acuerdo". Tras su participación en el Mundial 2026, el enganche había cuestionado los pocos minutos que el entrenador Eduardo Coudet le daba en cancha.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos", señala el comienzo del comunicado publicado en las redes oficiales de la institución.

Sobre el final, le desea al futbolista "todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional". Minutos más tarde, River compartió otro posteo con varias imágenes del paso de Juanfer por el club y la frase "Juan Fernando Quintero para siempre en nuestra historia".

Los números de Juan Fernando Quintero en River

  • Partidos jugados: 137
  • Goles convertidos: 24
  • Asistencias: 22
  • Títulos: Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019
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