24 de julio de 2026 Inicio
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Visita de León XIV a la Argentina: qué dijo el presidente del Episcopado sobre la posible llegada del Papa

Marcelo Colombo se mostró optimista sobre un eventual viaje del Sumo Pontífice al país, pero remarcó que la Santa Sede aún no oficializó la visita ni el itinerario previsto.

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El Papa León XIV y Marcelo Colombo. 

El Papa León XIV y Marcelo Colombo. 

Vaticano

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, aseguró que existen señales que permiten ilusionarse con una visita del papa León XIV a la Argentina, aunque aclaró que el Vaticano todavía no confirmó oficialmente el viaje ni dio precisiones sobre una posible fecha.

El papa León XIV llegaría a la Argentina en novimebre, como parte de una visita a la región.
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En una entrevista para La Red, el arzobispo afirmó que la visita a la Argentina depende "de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV", y señaló que los trabajos preparatorios establecerán un diagnóstico previo para organizar una eventual gira si finalmente recibe el visto bueno del Vaticano.

Arzobispo Colombo y el Papa León XIV.

Arzobispo Colombo y el Papa León XIV.

Aunque en las últimas semanas trascendieron versiones sobre una posible llegada durante noviembre, el titular del Episcopado evitó confirmar fechas y remarcó que todo dependerá de una comunicación oficial de la Santa Sede. "Es un deseo a voces que venga León XIV", resumió.

Córdoba entre los posibles destinos del Papa León XIV, en caso de que visite Argentina

Al ser consultado sobre el recorrido, Colombo señaló que la duración habitual de estas visitas condiciona la agenda y explicó que "nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días", por lo que el itinerario sería acotado.

Papa León XIV.

Papa León XIV.

En ese sentido, mencionó que Córdoba suele aparecer entre las alternativas por su importancia dentro de la Iglesia y consideró que una eventual visita del sumo pontífice debería contemplar más actividades que una única celebración litúrgica.

Las declaraciones se conocieron luego del arribo a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach. Desde el Gobierno y la Iglesia insistieron en que ese movimiento diplomático no confirma la llegada de León XIV, aunque facilitará la organización si el Vaticano finalmente aprueba la gira.

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