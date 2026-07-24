Visita de León XIV a la Argentina: qué dijo el presidente del Episcopado sobre la posible llegada del Papa Marcelo Colombo se mostró optimista sobre un eventual viaje del Sumo Pontífice al país, pero remarcó que la Santa Sede aún no oficializó la visita ni el itinerario previsto. Por Agregar C5N en









El Papa León XIV y Marcelo Colombo. Vaticano

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, aseguró que existen señales que permiten ilusionarse con una visita del papa León XIV a la Argentina, aunque aclaró que el Vaticano todavía no confirmó oficialmente el viaje ni dio precisiones sobre una posible fecha.

En una entrevista para La Red, el arzobispo afirmó que la visita a la Argentina depende "de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV", y señaló que los trabajos preparatorios establecerán un diagnóstico previo para organizar una eventual gira si finalmente recibe el visto bueno del Vaticano.

"La visita a la Argentina está en el deseo del Papa. Existe una voluntad de que venga al país", aseguró Colombo, quien además ratificó que el Vaticano analiza una recorrida regional que también incluiría a Perú y Uruguay.

Arzobispo Colombo y el Papa León XIV. Vaticano Aunque en las últimas semanas trascendieron versiones sobre una posible llegada durante noviembre, el titular del Episcopado evitó confirmar fechas y remarcó que todo dependerá de una comunicación oficial de la Santa Sede. "Es un deseo a voces que venga León XIV", resumió.

Córdoba entre los posibles destinos del Papa León XIV, en caso de que visite Argentina Al ser consultado sobre el recorrido, Colombo señaló que la duración habitual de estas visitas condiciona la agenda y explicó que "nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días", por lo que el itinerario sería acotado.