Confesaron cuál fue el gesto final del Indio Solari que generó emoción en todos: "Pensó en..."

La familia del ícono del rock nacional contó que, antes de su muerte, dejó una señal para que su música siga viva tras su partida.

La despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari continúa generando conmoción en el mundo de la música y el rock nacional . A pocos días de su fallecimiento, ocurrido el viernes pasado a los 77 años, su familia reveló un detalle íntimo que emocionó profundamente a miles de seguidores y volvió a reforzar la dimensión simbólica que siempre tuvo el artista dentro de la cultura popular argentina.

A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del músico, sus familiares contaron que, al ingresar a la sala de trabajo que tenía en su casa de Parque Leloir , encontraron encendido el equipo Marshall de su guitarra y también el sistema de sonido donde escuchaba las canciones en las que seguía trabajando. Para su entorno, aquella escena representó un mensaje cargado de significado.

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse” , expresaron en el texto. La frase rápidamente se viralizó entre los fanáticos de quien fuera el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock nacional.

La familia interpretó ese gesto como una señal de que la obra del Indio debía seguir viva más allá de su partida. “Nos sugirió así que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más ”, señalaron, transformando aquel hallazgo en uno de los momentos más emotivos de una despedida histórica.

Después de 18 horas, terminó el velorio del Indio Solari

La despedida pública del Indio Solari finalizó durante la madrugada del lunes en Villa Domínico, partido de Avellaneda, luego de una extensa jornada que se prolongó durante aproximadamente 18 horas y reunió a una multitud de admiradores llegados desde distintos puntos del país.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la familia decidió poner fin al velorio una vez que los últimos seguidores abandonaron el predio. Desde la cartera destacaron "el comportamiento de los asistentes y agradecieron que la movilización se desarrollara de manera pacífica y organizada".

Aunque las estimaciones sobre la cantidad de personas que participaron variaron ampliamente, distintos reportes coincidieron en que se trató de una de las despedidas más multitudinarias de la historia reciente de la música argentina. Durante toda la jornada, miles de fanáticos cantaron clásicos, compartieron recuerdos y rindieron homenaje a una figura que marcó generaciones.

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En el mensaje final publicado tras el cierre del velorio, la familia retomó una frase emblemática de la canción “Gualicho”: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”. Luego agregaron una reflexión que sintetizó el sentimiento colectivo que atraviesa al universo ricotero: “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.