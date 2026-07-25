Esta localidad de España no supera los 20 habitantes y busca a quienes quieran emigrar: ofrece tranquilidad y alquileres baratos Ubicado en la provincia de Teruel, este pequeño enclave rural forma parte de una iniciativa que busca frenar la despoblación y atraer nuevos proyectos de vida. Cuenta con conexión 5G, espacios comunitarios y acompañamiento para quienes quieran instalarse. Por Agregar C5N en









Aguatón es una localidad española que no supera los 20 habitantes y busca quienes quieran emigrar.

Un pequeño pueblo de Aragón, en la provincia de Teruel busca atraer nuevos habitantes para combatir la despoblación rural.

La localidad forma parte del programa HolaPueblo, una iniciativa que conecta municipios con personas interesadas en mudarse y desarrollar proyectos.

El pueblo cuenta con una vivienda disponible para nuevos pobladores y asesoramiento para quienes quieran instalar una actividad económica.

La propuesta está orientada principalmente a emprendedores, trabajadores remotos y personas que busquen una vida más tranquila en contacto con la naturaleza.

Quienes quieran postularse desde Argentina deberán presentar su proyecto y cumplir con los requisitos migratorios necesarios para residir legalmente en España. Esta localidad española no supera los 20 habitantes y busca quienes quieran emigrar: una pequeño distrito de la provincia de Teruel, forma parte de un programa que busca repoblar municipios rurales. Ofrece una vivienda del gobierno local en alquiler, cobertura 5G y apoyo para quienes quieran desarrollar un emprendimiento.

Vivir en este lugar significa apostar por un ritmo de vida tranquilo, rodeado de naturaleza y alejado del bullicio de las grandes ciudades. Situado a 1.225 metros sobre el nivel del mar, está enclavado en el Sistema Ibérico y ofrece un paisaje de montañas, bosques y amplios espacios abiertos. Los inviernos suelen ser fríos, mientras que los veranos son más templados que en otras regiones de España. A pesar de contar con apenas 18 habitantes permanentes, la villa dispone de un centro social, una biblioteca, una sala de usos múltiples y una pista deportiva para la práctica de fútbol sala y balonmano.

Quienes estén interesados deben presentar su candidatura a través de la plataforma HolaPueblo, donde deberán detallar su experiencia laboral, el proyecto que desean desarrollar y la forma en que planean establecerse económicamente en la el enclave rural. El programa analiza cada perfil de manera individual y busca vincular a los postulantes con el municipio que mejor se adapte a sus necesidades y al tipo de emprendimiento que desean llevar adelante. Es importante tener en cuenta que, para los ciudadanos argentinos, ser seleccionado no implica obtener automáticamente una visa o un permiso de residencia. Las personas que no posean ciudadanía española o de otro país de la Unión Europea deberán gestionar la autorización migratoria correspondiente para poder vivir y trabajar legalmente en España.

Cómo es el pueblo español que busca nuevos vecinos Cada vez más pequeños municipios españoles impulsan iniciativas para combatir la despoblación. Uno de ellos es Aguatón, un pueblo ubicado en la provincia de Teruel, dentro de la comunidad autónoma de Aragón, que busca atraer nuevos habitantes para revitalizar la vida regional. La localidad se encuentra a unos 45 kilómetros de la ciudad de Teruel, en plena zona montañosa del Sistema Ibérico, y actualmente cuenta con apenas **18 habitantes permanentes**. Su principal atractivo es ofrecer un estilo de vida alejado del ritmo de las grandes ciudades, rodeado de espacios verdes, paz y aire puro.

Aguatón forma parte de HolaPueblo, una iniciativa creada para conectar comunas afectadas por la despoblación con personas interesadas en mudarse y desarrollar un emprendimiento en el ámbito rural. El objetivo del programa no es únicamente aumentar la cantidad de habitantes, sino atraer proyectos que generen actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para la comunidad. Quienes resulten seleccionados reciben asesoramiento durante el proceso de instalación y acceso a información sobre distintas líneas de financiación disponibles para emprendedores rurales.

Entre los principales beneficios se encuentra una vivienda municipal destinada al alquiler de nuevos pobladores, que además cuenta con un espacio apto para instalar un pequeño taller artesanal o desarrollar una actividad productiva. Además, los interesados pueden acceder a información sobre diferentes programas de apoyo, entre ellos: Ayudas de la Diputación de Teruel.

Programas del Gobierno de Aragón.

Fondos europeos LEADER.

Fondo de Inversiones de Teruel.

Asesoramiento para emprendimientos rurales.

Orientación sobre recursos y servicios disponibles en la región. Las condiciones del alquiler y la disponibilidad de la vivienda deben consultarse directamente con el municipio. El programa está dirigido principalmente a personas que quieran emprender o trasladar su actividad profesional a una zona rural.