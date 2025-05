Luego de que se presenten varios recursos de recusación contra su persona, Makintach volvió a negar su participación en el documental, pero aceptó finalmente el pedido de su apartamiento del juicio luego de que la fiscalía exhibiera en la sala de audiencias el tráiler del documental Justicia Divina.

"No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más. No sé quienes son las otras personas, sí mi amiga”, señaló Makintach en un primer momento.

Jueza Julieta Makintach La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Luego agregó: “Vino con esta idea, era de ella, no sé que hizo. De verdad desconocía todo este material. Y no hubo otro material fílmico más allá de esas primeras horas de audiencia”. “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”, concluyó la magistrada.

Muerte de Maradona: los detalles del documental que grababa la jueza Makintach y significó su apartamiento del juicio

Durante la audiencia de este martes, la Fiscalía presentó pruebas que comprometían a la jueza Julieta Makintach al indicar que estaba al tanto de la grabación de un documental, del cual ya existía un guion y un tráiler

"La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara", aseguró el fiscal Patricio Ferrari ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro. "Lejos de ser una entrevista, esto es un esquema absolutamente guionado. Ofició de actriz y no de jueza porque había un guión que está escrito", remarcó.

"Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach, que en todo momento ofició de actriz y no de jueza. En esas imágenes fueron filmados (Fernando) Burlando, (Rodolfo) Baqué, la escalera de tribunales, el ascensor", enumeró.

Según la documentación que se encontró en una de las productoras investigadas, el documental iba a llamarse Justicia Divina y estaba planteado en seis capítulos de media hora, cada uno de los cuales resumiría dos semanas de audiencias. La intención era traducirlo a varios idiomas.

El guión planeaba intercalar intervenciones de la jueza Makintach durante el juicio, otros episodios de su carrera como jueza relatados por ella misma, material de archivo sobre Maradona y una reconstrucción de su muerte. De hecho, ya había un trailer de un minuto que el fiscal expuso en la audiencia.

Además, Ferrari mostró otro video donde Makintach contaba que la había contactado para hacer "un documental", desmintiendo su versión de que no estaba al tanto de los hechos y solo le había brindado "una entrevista a una amiga de la infancia".

"¿Quién va a pensar que un juez va a mentir? ¿Y cómo vamos a pensar que va a fallar justamente?", cuestionó el fiscal, quien pidió la recusación de la magistrada.