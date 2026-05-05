Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que realizaron la autopsia

Este martes será el turno de presentarse ante los Tribunales de San Isidro de Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasantini. El examen médico se realizó el 25 de noviembre de 2020 a las 19.00 en la morgue de San Fernando y, según las primeras revisiones, la muerte habría ocurrido seis horas antes.

Una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Maradona que se realiza en los tribunales de San Isidro tendrá este martes una audiencia clave, con la declaración de los médicos que realizaron la autopsia del cuerpo del astro futbolístico.

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Se trata de Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti , quienes deberán exponer nuevamente ante el tribunal luego de que sus testimonios anteriores quedaran sin efecto por la anulación del juicio.

Ambos profesionales participaron del procedimiento realizado el 25 de noviembre de 2020 en la morgue de San Fernando, pocas horas después del fallecimiento del exfutbolista. Su intervención fue determinante para establecer las primeras conclusiones sobre las circunstancias de la muerte.

Cassinelli, en las rondas declaratorias, s ostuvo que la muerte se habría producido varias horas antes de que se realizara el examen. Según su análisis, el horario más probable se ubicaba entre la mañana y el mediodía del 25 de noviembre.

También planteó la posibilidad de que Maradona hubiera atravesado un período de "12 horas de agonía" prolongado sin recibir controles ni asistencia médica durante la noche previa.

Por su parte, Corasaniti, jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, en su declaración anterior describió que al arribar al domicilio encontró un cuerpo con signos de edema, rigidez mandibular y presencia de espuma en la boca, indicadores que también fueron incorporados al informe forense.

Dado que esas declaraciones no tienen validez en el actual proceso, ambos especialistas deberán volver a responder preguntas de las partes y ratificar, o bien también ampliar, sus conclusiones ante el tribunal.