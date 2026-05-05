5 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que realizaron la autopsia

Este martes será el turno de presentarse ante los Tribunales de San Isidro de Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasantini. El examen médico se realizó el 25 de noviembre de 2020 a las 19.00 en la morgue de San Fernando y, según las primeras revisiones, la muerte habría ocurrido seis horas antes.

Por
Una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Maradona que se realiza en los tribunales de San Isidro tendrá este martes una audiencia clave, con la declaración de los médicos que realizaron la autopsia del cuerpo del astro futbolístico.

Te puede interesar:

Investigan al padre del niño desaparecido en Corrientes: lo habría secuestrado tras un tiroteo en la casa de la madre

Se trata de Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti, quienes deberán exponer nuevamente ante el tribunal luego de que sus testimonios anteriores quedaran sin efecto por la anulación del juicio.

Ambos profesionales participaron del procedimiento realizado el 25 de noviembre de 2020 en la morgue de San Fernando, pocas horas después del fallecimiento del exfutbolista. Su intervención fue determinante para establecer las primeras conclusiones sobre las circunstancias de la muerte.

Juicio Maradona
Este martes se llevar&aacute; adelante una nueva ronda declaratoria en San Isidro.

Este martes se llevará adelante una nueva ronda declaratoria en San Isidro.

Cassinelli, en las rondas declaratorias, sostuvo que la muerte se habría producido varias horas antes de que se realizara el examen. Según su análisis, el horario más probable se ubicaba entre la mañana y el mediodía del 25 de noviembre.

También planteó la posibilidad de que Maradona hubiera atravesado un período de "12 horas de agonía" prolongado sin recibir controles ni asistencia médica durante la noche previa.

Por su parte, Corasaniti, jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, en su declaración anterior describió que al arribar al domicilio encontró un cuerpo con signos de edema, rigidez mandibular y presencia de espuma en la boca, indicadores que también fueron incorporados al informe forense.

Dado que esas declaraciones no tienen validez en el actual proceso, ambos especialistas deberán volver a responder preguntas de las partes y ratificar, o bien también ampliar, sus conclusiones ante el tribunal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

Desapareció un niño de seis años en Corrientes y activaron la Alerta Sofía

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
play

Triple crimen narco en Florencio Varela: identificaron a tres nuevos sospechosos

Rapado y más delgado, así se lo vio a Pequeño J en su extraditación al país.

Quién es Pequeño J, el sanguinario narco peruano acusado del triple crimen de Florencio Varela que llegó a Argentina

El hecho se produjo en Leipzig.

Terror en Alemania: un auto atropelló a una multitud y hay al menos dos muertos

play

Aparecieron la mujer y su bebé de cuatro meses, buscados desde el viernes en Neuquén

En el lugar no encontraron a sus tripulantes. Creen que habrían escapado

Misterio por una avioneta que cayó en Chaco: estaba abandonada y con la matrícula borrada

Rating Cero

¿Quién se fue de la casa?

Quién se fue de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Anna Chiara y su mamá Andrea del Boca.

Andrea y Ana del Boca ingresarían a la casa de Gran Hermano: ¿competencia o alianza estratégica?

Ricardo y Marta Fort.
play

Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco"

En un momento, se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. 

Shannon Elizabeth fue actriz de American Pie y ahora se filtró cuánto gana por su cuenta de OnlyFans

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

Oriana Sabatini firmando su primera novela Podría quedarme acá.

Oriana Sabatini presentó su primer libro y reveló que perdió un embarazo mientras lo escribía

últimas noticias

Rodolfo Tailhade fue denunciado por el Ministerio de Seguridad. 

El Ministerio de Seguridad denunció a Tailhade por presunto espionaje ilegal contra Adorni

Hace 17 minutos
¿Quién se fue de la casa?

Quién se fue de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Hace 26 minutos
El italiano obtuvo una marca destacada en los circuitos de tenis.

Nuevo récord: Jannik Sinner alcanzó un logro único en los Masters 1000

Hace 59 minutos
Una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran los médicos que realizaron la autopsia

Hace 1 hora
River recibirá a San Lorenzo en el Monumental el domingo a los 19.

La AFA definió los horarios de los octavos de final del Apertura 2026

Hace 1 hora