"El asesino de Maradona": el fuerte pasacalle a metros de la casa del médico Leopoldo Luque El mensaje apareció ubicado a metros de la casa del neurocirujano en Adrogué, mientras avanza el juicio por la muerte del Diez en donde es uno de los 7 imputados por homicidio con dolo eventual. Por + Seguir en







El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años. Redes sociales

El rechazo social contra Leopoldo Luque, el médico apuntado como uno de los responsables de la muerte de Diego Maradona se hizo notar en un pasacalle: "En este barrio vive el asesino de Maradona".

El mensaje sobre el médico de cabecera del ídolo de fútbol, imputado por homicidio con dolo eventual, apareció colgado este viernes, de vereda a vereda, a metros de la casa de quien se considera "amigo" del Diez.

No es la primera vez que el neurocirujano recibe este tipo de manifestaciones en su contra, y que va en la misma dirección que indica la querella de Dalma y Ginaninna Maradona, sobre la "omisión de auxilio y una atención médica adecuada" del exfutbolista en la casa de Tigre, donde pasó sus últimos días.

Luque, uno de los siete acusados en el juicio por la muerte de Maradona, pidió hablar en el proceso legal y se declaró "inocente", y aseguró que lamenta la muerte del exfutbolista.