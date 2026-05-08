8 de mayo de 2026 Inicio
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"El asesino de Maradona": el fuerte pasacalle a metros de la casa del médico Leopoldo Luque

El mensaje apareció ubicado a metros de la casa del neurocirujano en Adrogué, mientras avanza el juicio por la muerte del Diez en donde es uno de los 7 imputados por homicidio con dolo eventual.

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El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

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El rechazo social contra Leopoldo Luque, el médico apuntado como uno de los responsables de la muerte de Diego Maradona se hizo notar en un pasacalle: "En este barrio vive el asesino de Maradona".

Las organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre el agravamiento de la violencia institucional.
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El mensaje sobre el médico de cabecera del ídolo de fútbol, imputado por homicidio con dolo eventual, apareció colgado este viernes, de vereda a vereda, a metros de la casa de quien se considera "amigo" del Diez.

No es la primera vez que el neurocirujano recibe este tipo de manifestaciones en su contra, y que va en la misma dirección que indica la querella de Dalma y Ginaninna Maradona, sobre la "omisión de auxilio y una atención médica adecuada" del exfutbolista en la casa de Tigre, donde pasó sus últimos días.

Luque, uno de los siete acusados en el juicio por la muerte de Maradona, pidió hablar en el proceso legal y se declaró "inocente", y aseguró que lamenta la muerte del exfutbolista.

El juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará el martes 12 de mayo, con la declaración de los peritos forenses que participaron en la autopsia que se le realizó al exjugador tras su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, debido a un paro cardiorrespiratorio. La fiscalía considera que hubo negligencia, impericia y abandono en la internación domiciliaria, calificando al equipo médico como un "grupo de improvisados" que no atendió las señales claras de falla cardíaca.

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