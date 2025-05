Juicio por la muerte de Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach aseguró que "no se va a apartar"

"No seré causal de nulidad, tengo tranquilidad en alma y espíritu de que puedo servir a la Justicia. Fui víctima de escarnio mediático", insistió.

Además, apuntó que "metieron a mi hermano y el comunicado que se dio a conocer fue claro: no hubo uso inapropiado de instalaciones por ser domingo". "Se metieron en mis redes privadas, usaron de manera malintencionada mis fotos", manifestó Makintach.

"Lamento esta interrupción, ojalá podamos continuar en búsqueda de la verdad", concluyó.

Tras el descargo de la jueza, su compañero de tribunal, Maximiliano Savarino, se despegó del escándalo del documental. "Yo no autoricé ninguna filmación, no sabía que había una grabación oculta", aseveró.

"No voy a permitir que nadie me denuncie falsamente. Al TOC N° 3 de San Isidro no entró nadie a filmar, no había nadie ahí. La doctora Makintach está en el tribunal Nº2, no nos cruzamos. Yo no conozco a la señora que se presenta como amiga íntima de Makintach. Yo comparto con ella en esta causa, pero no en el día a día. No sé qué tenía un hermano como ella no conoce a mis amigos de la infancia", añadió.

Por su parte, Verónica Di Tommaso, titular del tribunal junto a Savarino, también se separó del escándalo. "Yo no sabía que nos estaban filmando. Solo dos personas sabían: el que grababa y el que autorizaba. Y no fuimos ni Savarino ni yo", remarcó.

A su turno, el fiscal Patricio Ferrari acusó: "Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza". "Eligió mentirnos en la cara y acomodar su versión de los hechos a la vieja usanza según como la prueba se acomodaba en el proceso. La gravedad institucional que tiene la situación y en particular este segmento de negación", planteó, para luego pedir su recusación.

Muerte de Maradona: ¿qué significa que la causa vuelva a foja cero?

Con el juicio por la muerte de Diego Maradona empezado hace dos meses, peligra su continuidad, ya que podría volver a foja cero, este es regrese a sus principios y recién el próximo año comenzaría de vuelta el juicio oral.

Sin embargo, también existen la posibilidad que el debate se siga desarrollando como hasta ahora y otra opción es que se recuse a la juez, Julieta Makintach, y el tribunal quede conformado por dos jueces. El motivo por el cual se podría declarar nulo es a raíz de la filmación que se dieron a conocer en los últimos días de un documental sobre el juicio, dentro y fuera de la sala del Tribunal N°3 de San Isidro.

Se trata de diversos videos, editados y en crudo, de grabaciones que realizó Makintach antes del comienzo del juicio y durante la primera audiencia del debate.

Si bien muchos alegan que se trataría de un documental sobre el debate de la muerte del exentrenador de la Selección argentina, entre otros, sin embargo la amiga de la magistrada, María Lía Alemán, explicó que se trataba una entrevista con Makintach en su “su rol de jueza y mujer”.

Muerte de Maradona: se conocieron nuevos videos sobre el documental que iba a protagonizar la jueza Makintach

Las grabaciones fueron halladas durante los registros realizados el jueves pasado y se estima que fueron capturadas durante dos audiencias. Aparentemente, la idea era lanzar el video una vez terminado el proceso judicial.

De acuerdo con lo que consignó Infobae, mucho material se grabó en diversos puntos del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro. Algunas imágenes muestran a la jueza bajando por las escaleras, otras, ingresando a un ascensor, e incluso hay tomas en su propio despacho. En esas escenas, Makintach habla sobre su trayectoria profesional y su función en el juicio por la muerte del exfutbolista.

Por otro lado, también se encontraron imágenes grabadas dentro de la sala de audiencias. Allí, el camarógrafo contratado para esta tarea capturó momentos en los que la jueza realizaba intervenciones, así como a otras figuras como el abogado Burlando y las hijas de Diego, Dalma y Gianinna.