7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

La pieza que se volvió viral fue creada en 2010 por los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, quienes mantienen viva una tradición familiar de tejidos que llegó a distintos lugares del mundo.

Por
La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

El Poncho Bandera que lució Soledad Pastoruti en la despedida de Lionel Messi nació en Belén, Catamarca, a partir de una propuesta vinculada a los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. Detrás de la pieza están los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, quienes llevan adelante junto a su familia el emprendimiento Rua Chaky, dedicado a la producción textil artesanal.

¿Qué pasó con Thiago Messi?
Te puede interesar:

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

En redes sociales, Ramón y Graciela aparecen bajo el nombre del emprendimiento @rua_chaky, donde comparten imágenes de sus productos confeccionados a mano y del poncho de la Bandera Argentina, que lo usaron figuras como Lisandro Martínez, jugador de la Selección.

Baigorria contó cómo surgió el diseño del poncho en el programa Radio Inforama: "Nosotros estábamos en un programa de Nación de Desarrollo Social que se llamaba Emprendedor en Nuestra Tierra y, en el año 2010, para el Bicentenario, nos convocan a presentar una colección que se desfiló en Plaza de Mayo".

Ramón Baigorria y Graciela Carrasco creadores del poncho.

Ramón Baigorria y Graciela Carrasco creadores del poncho.

La pareja vive en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, donde tienen un local donde siguen con una tradición familiar que surgió hace 30 años. El emprendimiento Rua Chaky se especializa en tejidos artesanales y combina técnicas textiles tradicionales con una mirada contemporánea.

Tanto Ramón como Graciela son quinta generación de tejedores."Es un emprendimiento familiar que creamos con mi esposa, a medida que crecían mis hijos, tengo tres hijos y fueron aprendiendo como lo hicimos nosotros en nuestra niñez", contó.

Para confeccionar cada poncho tardan cerca de 15 días, trabajan entre 15 a 16 horas para poder llegar con los pedidos y realizar diferentes piezas y trabajan de lunes a lunes.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @rua_chaky

¿Cómo llegó el Poncho del Bicentenario a Soledad Pastorutti?

La artista se presentó en el Escenario Mayor en la edición número 55 de la Fiesta Nacional del Poncho 2026 en la provincia de Catamarca. Durante su show la la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, le entregó el poncho confeccionado a mano por Rua Chaky.

Ella no fue la única, el cantante Abel Pintos también recibió el Poncho Bandera. "Tejida por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría y entregada al artista como reconocimiento por su participación en esta edición de la Fiesta del Poncho", expresaron desde la organización.

Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional del Poncho 2026.

Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional del Poncho 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación con el talento suficiente para llevar este número histórico en la espalda.

El heredero de Messi: quién podría quedarse con la 10 tras su despedida de la Selección

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

“Es el mejor jugador de todos los tiempos. Este día es triste para nuestra Selección”, analizó Papu Gómez

El pedido del Papu Gómez a Messi en medio de la despedida de la Selección

Una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.

Se supo la decisión que tomó Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras la despedida de la Selección

Lionel Messi se quejó por una jugada.

La fuerte queja de Messi que no se vio en su despedida de la Selección: "Pelotu..."

Rating Cero

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Freddie Jackson tenía 70 años.
play

Murió el reconocido cantante de blues Freddie Jackson: tenía 70 años

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

Se trata de la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint.
play

Murió la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint a los 102 años

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Insólito trueque: la Sole cambió con Giay el poncho con el que cantó en la despedida de Messi

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

últimas noticias

La cifra del riesgo país se eleva.

El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

Hace 6 minutos
¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Hace 17 minutos
play

Seguí el debate en comisión por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía

Hace 40 minutos
Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI pidió profundizar el ajuste fiscal y advirtió por el impacto de la crisis energética

Hace 46 minutos
La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

Hace 51 minutos