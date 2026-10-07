La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

La pieza que se volvió viral fue creada en 2010 por los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, quienes mantienen viva una tradición familiar de tejidos que llegó a distintos lugares del mundo.

La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca.

El Poncho Bandera que lució Soledad Pastoruti en la despedida de Lionel Messi nació en Belén, Catamarca, a partir de una propuesta vinculada a los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. Detrás de la pieza están los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, quienes llevan adelante junto a su familia el emprendimiento Rua Chaky, dedicado a la producción textil artesanal.

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

En redes sociales, Ramón y Graciela aparecen bajo el nombre del emprendimiento @rua_chaky , donde comparten imágenes de sus productos confeccionados a mano y del poncho de la Bandera Argentina, que lo usaron figuras como Lisandro Martínez, jugador de la Selección.

Baigorria contó cómo surgió el diseño del poncho en el programa Radio Inforama: " Nosotros estábamos en un programa de Nación de Desarrollo Social que se llamaba Emprendedor en Nuestra Tierra y, en el año 2010, para el Bicentenario, nos convocan a presentar una colección que se desfiló en Plaza de Mayo ".

La pareja vive en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, donde tienen un local donde siguen con una tradición familiar que surgió hace 30 años. El emprendimiento Rua Chaky se especializa en tejidos artesanales y combina técnicas textiles tradicionales con una mirada contemporánea.

Tanto Ramón como Graciela son quinta generación de tejedores." Es un emprendimiento familiar que creamos con mi esposa, a medida que crecían mis hijos, tengo tres hijos y fueron aprendiendo como lo hicimos nosotros en nuestra niñez ", contó.

Para confeccionar cada poncho tardan cerca de 15 días, trabajan entre 15 a 16 horas para poder llegar con los pedidos y realizar diferentes piezas y trabajan de lunes a lunes.

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¿Cómo llegó el Poncho del Bicentenario a Soledad Pastorutti?

La artista se presentó en el Escenario Mayor en la edición número 55 de la Fiesta Nacional del Poncho 2026 en la provincia de Catamarca. Durante su show la la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, le entregó el poncho confeccionado a mano por Rua Chaky.

Ella no fue la única, el cantante Abel Pintos también recibió el Poncho Bandera. "Tejida por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría y entregada al artista como reconocimiento por su participación en esta edición de la Fiesta del Poncho", expresaron desde la organización.