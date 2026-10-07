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Insólito trueque: Soledad cambió el poncho con el que cantó en la despedida de Messi con un jugador de Argentina

El jugador aprovechó mientras Leo daba su último discurso tras el emotivo amistoso para pedirle a la cantante que hagan el intercambio.

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

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Luego del emotivo momento en el que Soledad Pastorutti le cantó Brindis a Lionel Messi en su despedida tras el partido de la Selección argentina contra Benín en el estadio Monumental y mientras el 10 hablaba para todo el público, un jugador aprovechó y le hizo un trueque.

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.
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La Sole hizo emocionar a todos con su canción, la cual ya le cantó a Diego Maradona en otras oportunidades. Los presentes aplaudieron con mucha fuerza a la cantante argentina y la destacaron. Luego ella le dio el micrófono para que pudiera hablar.

Mientras Leo hablaba ante todo el estadio, el futbolista Agustín Giay aprovechó para pedirle que le diera su poncho y él le daba a cambio el camperón de la Selección argentina. Ella aceptó e hicieron el cambio.

El momento quedó grabado y fue publicado en las redes sociales. Varios se rieron de la situación, mientras que otros lo vieron como una viveza, ya que Giay puede obtener nuevas camperas del equipo, mientras que, el poncho de Soledad es histórico.

Lionel Scaloni explicó el impacto de la salida de Lionel Messi de la Selección argentina: "Ese aura..."

Lionel Scaloni no pudo ocultar la emoción después del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. Tras la victoria 3-0 ante Benín en el Monumental, el entrenador destacó la dimensión del capitán y reconoció que haberlo dirigido fue un sueño que nunca imaginó cumplir.

“La sensación de tenerlo de tu lado es incomparable. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”, , expresó Scaloni durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El DT también agradeció a Messi por haberle permitido compartir tantos años dentro del seleccionado.

Y agregó: “Ha sido un sueño que pude hacer realidad. Nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”

El entrenador recordó especialmente el vínculo construido con el delantero y sostuvo que su ausencia será difícil de asimilar. “No verlo más va a ser triste. Nos deja un legado increíble”, señaló, mientras explicaba que la Selección deberá comenzar una nueva etapa sin su máxima figura.

En sus declaraciones, el técnico remarcó que el equipo deberá encontrar nuevas herramientas para afrontar el futuro. “La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, explicó.

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