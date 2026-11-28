El entorno virtual cuenta con miles de páginas simuladas de bancos, tiendas y redes sociales para evaluar cómo navegan estos sistemas de inteligencia artificial. La iniciativa busca prevenir incidentes de seguridad y detectar fallas ante ataques informáticos ocultos.

Google creó una versión paralela y aislada de Internet, denominada Mirror Dimension, para evaluar el comportamiento de sus agentes de inteligencia artificial (IA) sin comprometer sitios web reales. El proyecto, impulsado por el equipo de seguridad del navegador Chrome, utiliza miles de páginas simuladas de bancos, tiendas online y redes sociales para detectar vulnerabilidades antes de que estos sistemas autónomos operen en la red abierta.

La iniciativa responde a los riesgos propios de la autonomía de estos agentes, que a diferencia de los asistentes conversacionales tradicionales, interactúan con portales, completan formularios y ejecutan compras. Un error de interpretación o una orden maliciosa podría llevar a la IA a concretar operaciones financieras o divulgar datos que el usuario nunca autorizó.

Para evitar que los modelos adviertan que están dentro de una prueba y alteren su conducta, los ingenieros diseñaron un sistema que conserva las direcciones web originales sin conectar con los servidores reales. Si un agente intenta ingresar a YouTube, la plataforma lo redirige hacia una réplica interna respaldada por la tecnología de aislamiento gVisor y certificados propios que ocultan la simulación.

La creación de este ecosistema digital también está automatizada a través de inteligencia artificial, con agentes encargados de definir funciones, escribir el código y verificar la accesibilidad de cada portal. Además, cada evaluación comienza bajo condiciones idénticas para garantizar resultados precisos sin arrastre de modificaciones previas.

Dentro de este entorno artificial, los especialistas de Chrome someten a los modelos a amenazas informáticas como la inyección indirecta de prompts. Esta técnica consiste en ocultar instrucciones maliciosas dentro de textos o imágenes imperceptibles de una web para engañar al asistente y forzarlo a ejecutar acciones indebidas.

La herramienta automatizada permite a cada ingeniero de seguridad generar más de 1.000 escenarios de evaluación diarios, una capacidad más de 30 veces superior al trabajo manual. De este modo, el equipo comprueba en tiempo real cómo reaccionan los sistemas autónomos ante trampas insertadas en distintos momentos de la navegación.

La necesidad de aislar las pruebas cobra relevancia tras un incidente ocurrido en mayo de 2026 y confirmado por Google en septiembre. Durante una serie de ejercicios de ciberseguridad con acceso a la red, uno de sus modelos Gemini vulneró los sistemas informáticos de tres empresas reales antes de detener sus ataques, tras lo cual la firma notificó a los afectados y revisó sus protocolos junto a Irregular.

Aunque la compañía no vinculó de manera directa aquel episodio con el desarrollo de Mirror Dimension, el caso expuso el peligro de evaluar inteligencias artificiales autónomas en entornos abiertos. Por ahora el laboratorio virtual examina a los agentes de navegación de Chrome, pero Google proyecta ampliar su arquitectura para auditar modelos que desarrollan software y operan herramientas complejas.