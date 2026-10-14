14 de octubre de 2026 Inicio
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Murió Roña Castro: la desgarradora despedida de su novia en redes sociales

Noelia Vigliarolo le escribió un sentido posteo en Instagram tras confirmarse el fallecimiento del histórico boxeador: "No sé cómo voy a seguir sin vos", expresó.

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La despedida de la novia de la Roña Castro.

La despedida de la novia de la Roña Castro.

Redes sociales

Luego del fallecimiento de Jorge Roña Castro, el excampeón mundial de boxeo, luego de una descompensación en el bingo de Morón, su pareja Noelia Vigliarolo lo despidió con un desgarrador mensaje en las redes sociales. “Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, escribió.

Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.
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“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

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Y agregó: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”.

Además, en el posteo reveló que tenían pensado comprometerse el día de la madre en el viaje a la Costa Atlántica. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”.

Jorge "Roña" Castro: de campeón del mundo a referente solidario

Después de sus años de gloria deportiva, Castro mantuvo su presencia pública a través de la televisión y también tuvo un paso por la política. Sin embargo, en los últimos años una parte central de su vida estuvo dedicada al compromiso social.

Durante la pandemia de coronavirus, convirtió su gimnasio de Temperley en un espacio de ayuda para quienes atravesaban dificultades económicas. La iniciativa creció hasta conformar una red de comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.

En septiembre de este año, el propio Castro contó que coordinaba 14 comedores y nueve merenderos, con asistencia para miles de personas. Su tarea incluía conseguir alimentos, distribuir mercadería y sostener la atención cotidiana de familias que no lograban cubrir sus necesidades básicas.

Ese compromiso se había convertido en una marca de su vida lejos del ring. El exboxeador dedicaba buena parte de sus días a conseguir provisiones y organizar la ayuda, una labor que lo mantenía en contacto directo con las necesidades de los barrios.

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