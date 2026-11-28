Un ejemplar criado en cautiverio protagonizó una inesperada escena durante un control de rutina. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y despertaron miles de reacciones por el vínculo que mantiene con su entrenador.

El oso Tom sorprendió a su entrenador Pavel Vyakin durante una medición de rutina y protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Este cuidador estaba midiendo un oso pardo de 600 kilos y lo que recibió se volvió viral : Tom es un mamífero nacido en un circo de Rusia que fue criado desde pequeño por el entrenador Pavel Vyakin, ¿qué hizo el animal?.

Durante un control de rutina, el ejemplar de más de 600 kilos con un abdomen que alcanza aproximadamente los 210 centímetros de contorno, protagonizó una inesperada reacción que quedó registrada en video y acumuló millones de reproducciones en redes sociales.

Actualmente, participa en películas ambientadas en la taiga rusa, campañas publicitarias de grandes marcas y sesiones fotográficas. Su presencia entre los internautas también lo convirtió en un atractivo para turistas y seguidores que quieren fotografiarse junto a él.

El momento ocurrió cuando Pavel Vyakin intentaba medir el contorno abdominal de Tom con una cinta métrica. Como el cuerpo del animal era demasiado grande para rodearlo fácilmente, el cuidador pasó los brazos por encima de su cabeza para alcanzar el otro extremo de la cinta.

Sin embargo, cuando estaba realizando la medición, el protagonista de la historia reaccionó de una manera inesperada: levantó sus enormes patas delanteras, rodeó a su adiestrador y lo estrechó contra su pecho en una especie de abrazo. La escena fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del oso, @tom.bear.tom, y rápidamente se viralizó.

El oso pardo nació en 2019 en un circo ruso y, cuando tenía apenas dos meses, el establecimiento atravesó dificultades para mantenerlo y fue entregado a Pavel Vyakin, quien se hizo cargo de su crianza. Desde entonces, creció bajo el amparo de su entrenador en instalaciones acondicionadas para animales de gran tamaño. Su alimentación incluye pescado y carne, aunque también recibe leche condensada y galletitas como recompensa.

Aunque las imágenes despertaron ternura entre miles de usuarios, la historia también genera cuestionamientos sobre el bienestar animal y las condiciones de vida de los ejemplares salvajes que crecen en cautiverio. Distintas organizaciones defensoras de los animales advierten que, incluso cuando reciben atención veterinaria y cuentan con instalaciones adaptadas, estas especies permanecen alejadas de su hábitat natural y pueden ser utilizadas con fines comerciales.