El posteo del capitán de Suiza tras la derrota ante Argentina y la respuesta del Dibu Martínez

Granit Xhaka, estrella del seleccionado suizo, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales luego de la derrota por 3-1 en los cuartos de final. La publicación recibió un llamativo comentario del arquero de la Scaloneta.

Tras la derrota por 3-1 frente a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán de Suiza, Granit Xhaka , realizó una publicación en su cuenta de Instagram para despedirse de la Copa del Mundo con un mensaje dedicado a sus compañeros y a los hinchas, pero que no pasó desapercibido por el Dibu Martínez.

"No pudo ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final y dejamos el corazón en la cancha. Este viaje termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que logramos juntos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y estuvieron a nuestro lado", escribió el mediocampista.

La publicación estuvo acompañada por una serie de fotografías que resumieron distintos momentos del partido. En la primera imagen se lo ve intercambiando banderines con Lionel Messi durante el protocolo previo al encuentro.

El carrusel también incluyó una imagen de Xhaka cantando el himno nacional , otra en la que intenta convertir con un remate al arco, la tradicional foto del equipo antes del inicio del encuentro, un gesto de profundo dolor tras la eliminación y, como cierre, su camiseta colgada en el vestuario una vez finalizado el compromiso.

La publicación no pasó inadvertida entre los protagonistas del Mundial. Uno de los comentarios más llamativos fue el del arquero argentino, quien respondió con varios corazones, un gesto de respeto hacia el capitán suizo luego del intenso cruce entre ambas selecciones.

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El camino de Suiza en el Mundial 2026

Suiza firmó una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Murat Yakin terminó primero del Grupo B con 7 puntos, luego de una primera fase en la que enfrentó a Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina.

En los 16avos de final, el conjunto helvético derrotó 2-0 a Argelia y se metió entre los 16 mejores del certamen con una actuación sólida tanto en defensa como en ataque. En los octavos de final, protagonizó una de las series más disputadas del torneo. Tras empatar 0-0 con Colombia en los 120 minutos, se impuso 4-3 en la definición por penales, resultado que le permitió acceder a los cuartos de final.

La histórica campaña de Suiza llegó a su fin en esa instancia, al caer 3-1 frente a la Selección argentina, que se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Más allá de la eliminación, el conjunto europeo cerró una destacada participación y volvió a demostrar que puede competir de igual a igual con las principales potencias del fútbol mundial.