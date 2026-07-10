Encontraron en Caballito a la joven que había desaparecido en Belgrano

La joven de 18 años que era intensamente buscada tras desaparecer el martes en el barrio porteño de Belgrano fue encontrada este viernes por la tarde en Caballito. La Policía de la Ciudad confirmó que la adolescente estaba en buen estado de salud al momento del hallazgo.
Según informaron fuentes policiales, los investigadores lograron establecer que la joven se dirigía a la casa de una amiga en Caballito, donde finalmente fue localizada poco antes de las 19. El operativo estuvo coordinado entre la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, que llevaba adelante la investigación.
La desaparición había generado una fuerte preocupación debido a que la estudiante había sido vista por última vez cuando salió de su casa. Con el correr de las horas se supo que, en realidad, tenía previsto ir al Barrio Chino y no asistir al Colegio Julio Argentino Roca, como había informado inicialmente a su familia.
Ese mismo martes, a las 18:20, su madre la llamó para avisarle que no asistiera a Catequesis porque la actividad había sido suspendida. La joven respondió por WhatsApp con el mensaje: "Ya vuelvo", que se convirtió en el último contacto que mantuvo con su familia antes de desaparecer.
Ya durante la madrugada del miércoles, a las 4:20, su mejor amigo le envió varios mensajes que la joven alcanzó a leer antes de bloquearlo. Además, cerró su cuenta de Instagram, una conducta que sus allegados describieron como completamente inusual y que encendió las alarmas durante la búsqueda.
La joven fue encontrada en el barrio de Caballito.
NA
Este jueves, horas antes del hallazgo, allegados a la adolescente llevaron adelante una marcha frente al establecimiento educativo para reclamar por su aparición. La madre había expresado su angustia por la falta de novedades y aseguró que la familia no tenía información concreta sobre dónde podía estar la joven.
En el marco de la búsqueda también se investigó una pista que indicaba que la estudiante habría sido vista en la localidad bonaerense de Don Bosco, aunque esa versión no permitió dar con su paradero. Finalmente, fue encontrada en la Ciudad de Buenos Aires y la investigación quedó encaminada para determinar qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecida.