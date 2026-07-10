Encontraron en Caballito a la joven que había desaparecido en Belgrano La adolescente de 18 años fue hallada en el barrio porteño, luego de permanecer desaparecida desde el martes, cuando había salido de su casa rumbo al colegio. Por Agregar C5N en









La joven apareció en Caballito sana y salva. Redes sociales

La joven de 18 años que era intensamente buscada tras desaparecer el martes en el barrio porteño de Belgrano fue encontrada este viernes por la tarde en Caballito. La Policía de la Ciudad confirmó que la adolescente estaba en buen estado de salud al momento del hallazgo.

Según informaron fuentes policiales, los investigadores lograron establecer que la joven se dirigía a la casa de una amiga en Caballito, donde finalmente fue localizada poco antes de las 19. El operativo estuvo coordinado entre la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, que llevaba adelante la investigación.

La desaparición había generado una fuerte preocupación debido a que la estudiante había sido vista por última vez cuando salió de su casa. Con el correr de las horas se supo que, en realidad, tenía previsto ir al Barrio Chino y no asistir al Colegio Julio Argentino Roca, como había informado inicialmente a su familia.

Ese mismo martes, a las 18:20, su madre la llamó para avisarle que no asistiera a Catequesis porque la actividad había sido suspendida. La joven respondió por WhatsApp con el mensaje: "Ya vuelvo", que se convirtió en el último contacto que mantuvo con su familia antes de desaparecer.

Ya durante la madrugada del miércoles, a las 4:20, su mejor amigo le envió varios mensajes que la joven alcanzó a leer antes de bloquearlo. Además, cerró su cuenta de Instagram, una conducta que sus allegados describieron como completamente inusual y que encendió las alarmas durante la búsqueda.