10 de julio de 2026 Inicio
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Comodoro Rivadavia: discutió con su mujer y le arrojó aceite caliente en el rostro

La víctima, de 22 años, sufrió el ataque mientras cocinaba junto al agresor en la vivienda que compartían. Los vecinos alertaron a la Policía tras escuchar sus gritos y el acusado quedó detenido.

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Comodoro Rivadavia: discutió con su mujer y le arrojó aceite caliente en el rostro
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Un hombre de 33 años fue detenido en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, acusado de atacar brutalmente a su pareja durante una discusión. Según la investigación, le arrojó aceite caliente en el rostro mientras ambos se encontraban cocinando en la vivienda que compartían.

Sebastián Daniel Bonafe estaba siendo investigado por grooming y escapó con su ahijada de siete años tras asesinar a su madre.
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El episodio ocurrió el miércoles, minutos antes de las 14, en una casa ubicada sobre la calle Islas Malvinas Sur al 500. Los gritos de la joven, de 22 años, alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía. Un patrullero de la Comisaría Segunda ñlegó al lugar y, al escuchar los pedidos de auxilio desde el interior del domicilio, los efectivos ingresaron.

Que situación encontraron dentro de la vivienda

Dentro de la vivienda encontraron al sospechoso visiblemente alterado y procedieron a reducirlo. En tanto, la víctima fue asistida y luego trasladada a la comisaría para prestar declaración, mientras se activó el protocolo para casos de violencia de género.

"Se actuó ante un llamado por violencia de género y se logró resguardar a la víctima", indicaron voceros del caso al medio Nuevo Día.

Por disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez, el acusado quedó detenido y permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención. La investigación quedó en manos de la fiscal Lorena Garate, quien buscará pruebas para esclarecer el caso.

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