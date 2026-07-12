Macabro crimen en Las Toninas: hallaron a un jubilado enterrado en los médanos y detuvieron a dos conocidos Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, era buscado intensamente desde el 26 de junio. Los sospechosos frecuentaban la casa de la víctima, quien era exmiembro de la Policía Federal. Por Agregar C5N en









El cuerpo había sido enterrado en una zona de médanos. Policía Bonaerense

Un macabro hallazgo conmociona a la localidad balnearia de Las Toninas, en el partido de La Costa, luego de que efectivos policiales encontraran el cuerpo de un hombre enterrado en una zona de médanos, tras buscarlo intensamente desde el 26 de junio. Hay dos detenidos por el crimen.

Los restos se encontraban sepultados a aproximadamente un metro y medio de profundidad, cubiertos con ramas y sábanas. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el cuerpo presentaba signos de violencia y heridas de arma blanca.

A raíz del hecho, la Justicia y la Policía Bonaerense desplegaron una serie de allanamientos rápidos que derivaron en la detención de dos sospechosos: Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17. Según la investigación, ambos frecuentaban la casa de la víctima, donde compartían reuniones, consumían alcohol e incluso se quedaban a dormir. En un primer momento declararon como testigos, pero los investigadores detectaron contradicciones en sus relatos y el análisis de las cámaras de seguridad complicó su situación.

La principal hipótesis es que durante uno de esos encuentros se produjo una discusión que terminó con el asesinato del hombre, exintegrante de la Policía Federal. Luego, los sospechosos habrían trasladado el cuerpo en la camioneta de la víctima hasta los médanos, donde lo enterraron.

Un adolescente de 17 años es uno de los detenidos por el crimen en Las Toninas. Central de Noticias Madariaga Quién era el jubilado que encontraron enterrado en un médano en Las Toninas La víctima fue identificada como Alfredo Alberto Carbano, un hombre de 71 años de edad que residía en la misma localidad costera donde ocurrió el crimen. Con el correr de las horas y el avance de la investigación criminal, se revelaron detalles sobre su identidad y su pasado laboral, y se confirmó que se trataba de un exmiembro de la Policía Federal Argentina (PFA).

El jubilado se había radicado en Las Toninas, donde mantenía su rutina habitual hasta que sus allegados perdieron total contacto con él. La falta de respuestas motivó a sus familiares a radicar la denuncia por su desaparición, una presentación judicial que activó de inmediato los rastrillajes en la zona costera y culminó con el trágico hallazgo en el sector de los médanos. Carbano también había sido noticia el pasado 11 de mayo, cuando la Justicia Federal ordenó un allanamiento en su casa durante una causa por presunto acopio de material explosivo. En ese procedimiento, personal especializado de la Policía Bonaerense secuestró panes de trotyl, granadas, municiones y otros elementos que fueron desactivados en el lugar.