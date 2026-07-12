Franco Colapinto calentó la pista de Goodwood: no calculó bien y les tiró polvo en la cara a los ingleses El piloto argentino, a toda velocidad, les hizo morder el polvo a los fanáticos ingleses que asistieron a uno de los festivales más emblemáticos del mundo automovilístico en Chichester, West Sussex, Inglaterra. Lo hizo de la mano de Alpine con el Lotus E20. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto a toda velocidad les hizo morder el polvo a los ingleses.

"Another one bites the dust", cantaba Freddie Mercury con Queen, himno del rock anglosajón. Y en Goodwood, Franco Colapinto lo hizo literal a bordo del Lotus E20 con el cual regaló donitas, levantó tierra y dejó a los fans ingleses empolvados. El piloto de Alpine dio show argentino en pista británica y calentó la previa rumbo a la semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial.

El piloto bonaerense, bandera de Alpine, fue el encargado de bajar la persiana en la edición 2026 del Festival de la Velocidad de Goodwood este domingo. Se subió al histórico Lotus E20 —el mismo F1 de 2012 que ya había paseado por las calles porteñas en abril— y la rompió frente a miles de espectadores en los jardines de Goodwood House, en West Sussex.

Colapinto se mandó dos trepadas a pura potencia por la mítica colina de 1,86 kilómetros y, como buen argentino, se dio el lujo de clavar un trompo que levantó aplausos y ovación de la hinchada británica.

Franco Colapinto llena de polvo a los aficionados ingleses de Goodwood intentando un donut con el Lotus E20



¿Calentando la semifinal? pic.twitter.com/PwWkE5mqBY — Nachez (@Nachez98) July 12, 2026 Desde 1993, Goodwood es la pista emblemática del automovilismo y este año juntó 694 fierros entre autos y motos. Alpine llevó el Lotus E20 y repartió volante entre cuatro pilotos, pero el cierre quedó para el oriundo de Pilar. El bonaerense compartió cartel con figuras de la F1 como Norris y Antonelli, y se dio un abrazo histórico con James Vowles, el DT de Williams que lo promovió al debut en 2024 que provocó la ovación de la hinchada argentina y expectativa por su renovación con Alpine para 2027. “Es bueno verlo a él. Siempre es una persona alegre y sonriente”, afirmó el jefe del equipo inglés.

Por su parte, Franco se mostró muy entusiasmado tras su participación y expresó: “Tenía muchas ganas de venir el año pasado, ya casi lo hacía, estuve cerca de hacerlo y este año por fin se dio, así que estoy muy contento de estar aquí. Por supuesto, es uno de los festivales más grandes del mundo y es el que tiene los mejores autos”, y agregó que “Siempre lo había visto en YouTube y esta vez puedo experimentarlo en vivo”.