10 de julio de 2026 Inicio
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Femicidio en Junín: el dato inesperado que reveló la autopsia

La Fiscalía analiza agravar la imputación contra Sebastián Bonafe, detenido y principal sospechoso del crimen, que será indagado este viernes.

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El informe forense determinó que la mujer estaba emabarazada de cinco meses y medio. 

El informe forense determinó que la mujer estaba emabarazada de cinco meses y medio. 

Avanza la investigación por el femicidio de Mercedes Errapan en Junín, quien habría sido asesinada por Sebastián Daniel Bonafe, único detenido y principal sospechoso. Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que hubo utilización de arma blanca y además se encontraba embarazada de cinco meses y medio.

El hecho ocurrió en Cañuelas.
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En este marco, la fiscalía analiza agravar la imputación sobre el acusado, que este viernes deberá prestar declaración indagatoria. Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores encontraron una carta manuscrita en la que el acusado asentó sus intenciones antes del crimen y hasta describió cómo pensaba escapar.

El documento apareció pocas horas después de que Bonafe fuera detenido en Pergamino, donde había escapado con la hija de 7 años de la víctima tras el asesinato cometido en Junín. La menor fue encontrada sana y salva luego de un operativo que incluyó la activación de la Alerta Sofía.

Sebasti&aacute;n Daniel Bonafe estaba siendo investigado por grooming y escap&oacute; con su ahijada de siete a&ntilde;os tras asesinar a su madre.

Sebastián Daniel Bonafe estaba siendo investigado por grooming y escapó con su ahijada de siete años tras asesinar a su madre.

Martín Laius, vocero de la investigación, explicó en una entrevista con TeleJunín que “todo apunta a que su muerte ocurrió a partir de una agresión con arma blanca y también un golpe contundente en la cabeza”. De todas maneras, aclaró que no se difundirán otros detalles del informe porque primero deberán comunicárselos a la familia de Mercedes Errapan.

Femicidio en Junín: los antecedentes del principal acusado

Según detalló Laius, el detenido presentaba un largo listado de antecedentes penales, vinculados a violencia y amenazas. Fue denunciado en 2022 por su cuñada, acusado de ejercer agresión verbal y física, provocándole heridas.Y dos años más tarde una compañera de trabajo lo denunció también por lesiones leves.

En 2021, otro familiar había denunciado que el Sebastián Daniel Bonafe se presentó en su casa y agredió a una pareja. Y el antecedente más reciente refiere a la víctima del femicidio, quien lo había denunciado por un episodio de grooming relacionado con su hija de siete años.

Qué dijo el ministro de Seguridad bonaerense sobre el rescate de la nena

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que la rápida difusión de la Alerta Sofía fue determinante para encontrar a la hija de la víctima pocas horas después del femicidio. Según detalló, la fotografía del sospechoso comenzó a circular por distintos medios y permitió obtener un dato clave para la investigación.

"Gracias a la Alerta Sofía y que empezó a circular por diferentes medios la cara del femicida, un docente se contactó con nosotros porque lo había encontrado haciendo dedo y lo llevó en su auto a Pergamino", reveló el funcionario durante una entrevista con C5N.

Alonso también confirmó que la menor fue rescatada en buen estado de salud y describió cómo actuó la Policía cuando logró localizar al acusado. "La menor se encuentra en buen estado de salud, está sana y a resguardo", aseguró.

En ese sentido, detalló que Bonafe amenazó con lastimar a la niña cuando fue rodeado por los efectivos, aunque la negociación permitió evitar un desenlace trágico. "El policía que lideró la búsqueda estableció una negociación y finalmente se lo redujo, se lo desarmó y se puso a la nena a resguardo", precisó.

Por último, el ministro destacó la rapidez con la que se desarrolló el operativo. Indicó que el llamado al 911 por el asesinato ingresó a las 10:15 y que alrededor de las 13 un docente aportó la información que permitió ubicar al sospechoso. "Cuando trabajamos en equipo y las cosas se hacen profesionalmente conseguimos buenos resultados", concluyó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

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