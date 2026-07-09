9 de julio de 2026 Inicio
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Cañuelas: detuvieron a otros dos sospechosos por la muerte de un hombre tras el triunfo de la Selección argentina

Se trata de un adolescente de 16 años y un joven de 19. La víctima recibió un piedrazo en su cabeza después de quedar atrapado en un enfrentamiento y falleció pese a ser asistido.

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El hecho ocurrió en Cañuelas.

El hecho ocurrió en Cañuelas.

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron detenidos como acusados de estar involucrados en la muerte un hombre identificado como Franco Depauli, quien recibió un piedrazo en su cabeza. Previamente había sido arrestado otra persona sospechosa, que cuenta con antecedentes penales por robo.

El tiroteo sucedió sobre el Camino Centenario, entre las calles 476 y 477.
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El personal del Grupo Táctico de Operaciones examinó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, por las cuales la Policía detuvo al adolescente y el joven, quienes permanecen imputados por el delito de homicidio en riña. Según el relato de testigos, Depauli se encontraba en el bar Hueney con su bombo preparado para la celebración por el triunfo 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto por el Mundial 2026.

El incidente ocurrió cuando se acercó al baúl de su auto en la esquina de Avenida Libertad y 25 de Mayo y quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, recibiendo un fuerte impacto de un ladrillo o piedra en la cabeza, informó el medio local NacPop Cañuelas.

Tras el impacto del ladrillazo, Depauli se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una herida visible en la frente. Ante la imposibilidad de que una ambulancia llegara rápido por la cantidad de gente, sus allegados lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, donde ingresó ya sin vida.

El informe policial detalló que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo severo que le provocó la muerte de manera casi inmediata. Los investigadores indicaron que el proyectil lo alcanzó de manera casual mientras se desarrollaba la riña en el punto neurálgico de la ciudad.

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