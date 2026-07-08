9 de julio de 2026 Inicio
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Video: un policía de la Federal mató a un delincuente que intentó robarle su moto

El agente se resistió a los tiros durante el ataque de dos ladrones. El cómplice del asaltante fallecido recibió impactos de bala y permanece internado bajo custodia en el hospital de Gonnet.

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El tiroteo sucedió sobre el Camino Centenario

El tiroteo sucedió sobre el Camino Centenario, entre las calles 476 y 477.

Un sargento de la Policía Federal mató a balazos a un asaltante y dejó herido a su cómplice este miércoles en la localidad de City Bell, partido de La Plata. El efectivo repelió un robo en la vía pública mientras transitaba a bordo de su motocicleta particular.

Depauli alias El Gitano, era un vecino reconocido de Cañuelas. 
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El hecho de inseguridad sucedió sobre el Camino Centenario, entre las calles 476 y 477. Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo local captaron el momento exacto del abordaje, cuando los ladrones interceptaron al agente de 53 años con una moto Honda GLH.

Según la declaración oficial del policía, los atacantes le apuntaron con un arma de fuego para sustraerle su vehículo. Tras un forcejeo físico, la víctima perdió el control del rodado y cayó al suelo, momento en el cual se identificó como miembro de la fuerza de seguridad.

El policía efectuó disparos contra los sujetos. Como consecuencia de este accionar, uno de los individuos falleció en el lugar, a la vez que el otro sufrió heridas de consideración.

La investigación judicial avanza sobre la identidad de los implicados

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°17, la fiscal Di Lorenzo, asumió el control de las pesquisas. En el lugar del enfrentamiento, los peritos incautaron la pistola Glock del policía, una réplica de arma de fuego y las dos motos.

Los investigadores confirmaron el deceso de Axel Maximiliano Mancilla Obando, un joven de 18 años sin medidas judiciales activas. Por su parte, el personal de salud trasladó al segundo sospechoso, Luciano Pereira de 26 años, al hospital San Roque de Gonnet.

Este último individuo, que permanece internado bajo vigilancia policial, posee expedientes que incluyen imputaciones por desobediencia y encubrimiento radicadas en fiscalías platenses entre los años 2021 y 2026, junto a una restricción perimetral vigente por lesiones leves.

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