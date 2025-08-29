29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero

El organismo estatal publicó la decisión, luego de detectar incumplimientos en las auditorías realizadas a la firma. Argumentan que puedan representar un riesgo grave a la salud del paciente.

Por
La ANMAT clausuró un laboratorio luego de identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados.

La ANMAT clausuró un laboratorio luego de identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición de las actividades productivas de una empresa dedicada a la producción de especialidades medicinales inyectables, y a la importación y exportación de medicamentos.

Te puede interesar:

Muertes por fentanilo: los chats internos que exponen la falta de controles y la desidia en HLB Pharma

Según la Disposición 6199/2025, hubo incumplimientos detectados en auditorías y en la recepción de una notificación sobre desvío de calidad en la Solución Isotónica del Cloruro de Sodio 0,9 g/1000ml, también conocido como suero fisiológico o solución salina normal.

Se trata de la firma P.L. Rivero y Cia S.A. con sedes en Buenos Aires y Junín. “Se inician las actuaciones referidas en el VISTO a partir de diferentes incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control por parte de la firma P. L. RIVERO Y CIA. S.A.”, indica la medida.

Ante los avisos de irregularidades y posterior investigación, el reporte, evaluado por el Departamento de Vigilancia post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) lo catalogó como “crítico”.

Este nivel corresponde a “un defecto de calidad subestándar que puede ser potencialmente mortal o puede representar un riesgo grave para la salud del paciente, ante el uso o exposición al mismo y para este caso la prioridad es ALTA”, indica el documento.

ANMAT

En los registros se obtuvieron las auditorías, se incluyó la presencia de sachets con pérdidas de la solución, restos visibles de sal en la boquilla y escapes de líquido por el doble puerto.

“Por todo lo expuesto, los hechos reportados demostrarían a primera vista que se estaría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”, agrega.

La ANMAT determinó la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los lotes 70413108 y 70416108 del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml y el recupero obligatorio del mercado de las partidas mencionadas con el correspondiente reporte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gastón Morán. 

El Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán frente al Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

Se habría hallado microstomum sp en ciertos lotes del producto.

ANMAT recomendó no consumir tomate triturado de una reconocida marca

play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

play

Escape de gas en Palermo: continúa el corte de la avenida Juan B. Justo y hay quejas de los vecinos

El mal tiempo durará desde el sábado hasta el lunes. 

Se retrasa Santa Rosa y la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y la tormenta

play

Escándalo en Pergamino: denunciaron a un cura por violencia de género y descubrieron un arsenal en la casa

Rating Cero

Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte

Nico González fue infiel a su pareja.

Escándalo: la infidelidad de un jugador de la Selección quedó expuesta por las cámaras de seguridad de su casa

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.
play

Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente

Se distingue por su aproximación realista, evitando recursos dramáticos exagerados.
play

Tiene 6 capítulos y está en Netflix: una serie está viendo todo el mundo

Camila Homs continúa disfrutando de una etapa en la que moda, maternidad y bienestar se entrelazan de manera natural.

La impresionante transformación de Camila Homs: cambio de look en pleno embarazo

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 22 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 24 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 32 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 44 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 49 minutos